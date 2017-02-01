01.02.2017 19:06:09

Antalya'daki vahşi cinayette 2 tutuklama

Antalya'da eski belediye meclis üyesi ve iş adamının oğlunun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kardeş tutuklanırken, baba ise serbest bırakıldı

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Antalya'da eski belediye meclis üyesi ve iş adamının oğlunun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kardeş tutuklanırken, baba ise serbest bırakıldı.Önceki gün sabah saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde eski Belediye Meclis Üyesi ve iş adamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'in (29) kendisine ait 06 FY 2514 plakalı aracı ile silahlı iki şahıs tarafından kaçırılması olayının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen jandarma, Erten'in kimliği tespit edilemeyen iki şahıs tarafından elleri bağlanarak 06 FY 2514 plakalı araçla kaçırıldığını tespit etmişti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinden kaçırılan Süleyman Erten'e ait araç Korkuteli ilçesi Küçükköy Mahallesi Ballık mevkiinde yakılmış halde bulunmuştu. Olayın faili olduğu değerlendirilerek yakalanan Süleyman K., ifadesinde Süleyman Erten'i alacak meselesi nedeniyle boğarak ve yakarak öldürdüğünü, daha sonra Korkuteli-Antalya eski yolu 3'üncü kilometresinde bulunan Korucak mevkiine bıraktığını itiraf etmişti. Gözaltına alınan Süleyman K. ile kardeşi E.K. ve babası M.K., sabah saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından jandarma tarafından Korkuteli Cumhuriyet Savcılığına götürüldü. Alınan ifadelerinin ardından zanlılar Korkuteli Adliyesinde hakim karşısına çıktılar. Şüphelilerden Süleyman K. ile ona yardım ettiği iddia edilen kardeşi E.K. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanırken, baba M.K. ise serbest bırakıldı.(Adem Durmaz /İHA)