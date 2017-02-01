01.02.2017 13:37:11

Antalya'daki vahşi cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Antalya'da eski belediye meclis üyesi ve iş adamı İsmail Erten'in 29 yaşındaki oğlu Süleyman Erten'in öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüpheli Süleyman K. ile ona yardım ettiği iddia edilen kardeşi ile babası jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılığı sevk edildi.

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Antalya'da eski belediye meclis üyesi ve iş adamı İsmail Erten'in 29 yaşındaki oğlu Süleyman Erten'in öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüpheli Süleyman K. ile ona yardım ettiği iddia edilen kardeşi ile babası jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılığı sevk edildi.Süleyman K. ile kardeşi E.K. ve babası M.K., sabah saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından jandarma tarafından Korkuteli Cumhuriyet Savcılığına götürüldü. Özel güvenlik altında adliyeye sevk edilen üç kişinin sorguları devam ediyor.OlayÖnceki gün sabah 10.00 sıralarında Antalya'nın Aksu ilçesi Topallı Mahallesinde Süleyman Erten'in kendisine ait 06 FY 2514 plakalı aracı ile silahlı iki şahıs tarafından kaçırılması olayının ardından 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine harekete geçen jandarma, Süleyman Erten'in kimliği tespit edilemeyen iki şahıs tarafından elleri bağlanarak 06 FY 2514 plakalı araçla nedeni belirlenemeyen nedenlerden dolayı kaçırıldığı tespit etmişti. Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinden kaçırılan Süleyman Erten'e ait 06 FY 2514 plakalı araç Korkuteli ilçesi Küçükköy Mahallesi Ballık Mevkiinde yakılmış halde bulunmuştu. Olayın faili olduğu değerlendirilerek yakalanan Süleyman K. ifadesinde Süleyman Erten'i alacak meselesi nedeniyle boğarak ve yakarak öldürdüğünü ve Korkuteli-Antalya eski yolu 3'üncü kilometresinde bulunan Korucak Mevkiine bıraktığını itiraf etmişti.