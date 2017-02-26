26.02.2017 16:03:25

Antalya'da zafer Altuğ Çelikbilek'in

GD Tennis Cup Futures'ın finalinde Bulgar rakibi Lazov'u yenen, genç sporcu profesyonel kariyerinin ilk tekler şampiyonluğunu kazandı

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, GD Tennis Cup Futures'ın finalinde Bulgar rakibi Alexandar Lazov'u yenerek profesyonel kariyerinin ilk tekler şampiyonluğunu yaşadı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Azkara, Marsel İlhan, Tuna Altuna ve Cem İlkel'den sonra profesyonel düzeyde tek erkekler zaferi kazanan beşinci Türk tenisçi 20 yaşındaki Altuğ Çelikbilek oldu.

Antalya'da düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde 1 numaralı seribaşı ismi Kazak Dmitry Popko'yu saf dışı bıraktıktan sonra yarı finalde bir diğer milli raket Cem İlkel'i eleyen Altuğ, finalde de Lazov'u 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı.