22.07.2017 11:17:34

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda içmeye hazır 38 paket kokain ve 24 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat üzerine Yeşildere ve Güzeloluk Mahallesi'nde belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. M.Ç'nin ikametinde yapılan aramada içime hazır 38 paket kokain, İ.Y. ve kadın şüpheli S.S.'nin bulunduğu adreste yapılan aramada 24 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i kadın 3 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.