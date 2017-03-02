Antalya'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

02.03.2017 19:57:36
Antalya'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralıAntalya'nın Kumluca ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı.
Şakir Duymaz'ın (18) kullandığı 07 SA 249 plakalı traktör, Kum Mahallesi Camikırığı Caddesi'nde Mustafa İnal'ın (60) kullandığı 07 AR 368 plakalı otomobille çarpıştı. Arkasında römork bulunan traktörün lastiği çarpışmanın etkisiyle yerinden çıktı.
Kazada sürücüler Duymaz ve İnal ile otomobilde bulunan Suriye uyruklu Heysen Çavuş (17), Abdullah Çavuş (22) yaralandı.
Polis ve sağlık ekiplerince, sıkıştıkları araçtan güçlükle çıkarılan yaralılar, Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi alındı. Yaralılardan Mustafa İnal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.