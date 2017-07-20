20.07.2017 13:24:49

Antalya'da trafik kazası: 4 ölü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hamile kadın ve bebeği de kurtarılamadı.

Kaza sabaha karşı Antalya-Burdur D-650 karayolunun 56'ncı kilometresi Dağbeli Mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Burdur istikametine giden B.T. (42) idaresindeki Antalya plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı yönden gelen A.A. (26) idaresindeki Isparta plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü, B.T.'nin hamile eşi B.T.(39) ve diğer araçta yolcu olarak bulunan A.E. (20) de hayatını kaybetti. B.T.'nin araçtaki erkek çocukları U.T.(14) ve D.T.(14) ağır yaralı olarak Bucak Devlet Hastanesine sevk edildi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Dağbeli Jandarma Komutanlığının kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.