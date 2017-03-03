Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

03.03.2017 11:07:41
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralıAntalya'nın Kumluca ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Kocabaşoğlu'unun (29) kullandığı 07 K 0212 plakalı otomobil, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda önünde seyreden Celal Köse'nin (58) kullandığı 07 ST 612 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü Celal Köse, arkasında bulunan eşi Peri Köse (51), otomobil sürücüsü Ali Kocabaşoğlu ve yanında bulunan Abdullah Kulpar (23) yaralandı.
Ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Celal Köse, Antalya'daki bir hastaneye sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi.
Diğer yaralıların tedavisinin Kumluca Devlet Hastanesi'nde devam ettiği bildirildi.