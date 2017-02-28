Antalya'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

28.02.2017 20:36:11
Antalya'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralıAntalya'nın Akseki ilçesinde tırla kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erdem Aydoğan (32) yönetimindeki 68 ES 442 plakalı süt ürünleri yüklü tır, Akseki-Manavgat karayolu Manayıt mevkisinde, karşı yönden gelen Aziz Seviç (47) idaresindeki 58 TN 613 plakalı sebze yüklü kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tır yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Araçlarda sıkışan sürücüler olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından uzun çalışma sonucu kurtarıldı.
Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.