26.02.2017 23:24:27

Antalya'da terör örgütü operasyonu

Terör örgütü propagandası yaptıkları ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 11 zanlıdan 5'i tutuklandı

Antalya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 11 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında bir kişinin arandığı bildirildi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda terör örgütüyle ilgili çok sayıda doküman ve dijital veri ele geçirildiği belirtildi.







