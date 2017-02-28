28.02.2017 19:58:48

Antalya'da STK'lardan '28 Şubat' açıklaması

Antalya'da bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, 28 Şubat'ın 20. yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

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Antalya'da bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, 28 Şubat'ın 20. yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.Kazım Özalp Caddesi Havuz başında bir araya gelen Akdeniz Dayanışma Platformu (ADAP), Antalya Platformu ve Antalya Gençlik ve Dayanışma Platformuna (AGENDAP) bağlı 75 sivil toplum örgütü adına İHH İnsani Yardım Vakfı Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Yıldırım, 28 Şubat süreci hakkında basın açıklamasında bulundu. Bugünün 28 Şubat 1997'de icraya konulan hukuksuzluk, zorbalık ve zulüm sürecinin ilan edilişinin, "28 Şubat darbesi" adı verilen militarist kalkışmanın 20. yıldönümü olduğunu söyleyen Yıldırım, "28 Şubat post modern bir darbe sürecinin adıdır. Tek tip insan üretmeyi bir ideal haline dönüştüren resmi ideolojinin ürettiği faşist bir şer hamlesidir" diye konuştu.Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:"Bu, yıllardır seslendirmeye çalıştığımız, yetkilileri uyardığımız darbeler çöplüğüne dönen ülkemizin 15 Temmuz darbesinin de tohumlarının atıldığı bir darbedir. O gün için meşru hükümetin başı, merhum Necmettin Erbakan'a 'Yeter artık çek git' diyen terörist başı FETÖ'nün 20 senede yeşerttiği darbeci haşhaşilerin tohumlarının atıldığı gündür. Bu iki darbe birbirinin ikizidir. 28 Şubat darbesi toplumun belli bir kesimini değil, tamamını hedef almıştır. Bu kara dönem, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonucunda bitmiş, bu milletin darbelerden gereken dersleri aldığını, bundan sonra bu topraklarda hiçbir darbeye izin vermeyeceğini ortaya koymuştur. Kesin inancımız odur ki 28 Şubat darbesi bu topraklarda gerçekleştirilen son darbedir ve ilelebet öyle kalacaktır."