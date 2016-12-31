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Antalya'da sıcak havada kar keyfi
31.12.2016 13:53:16

Antalya'da sıcak havada kar keyfi

Muratpaşa Belediyesi yeni yıl öncesi kent merkezine Saklıkent'ten 15 kamyon kar getirdi. Kent merkezine dökülen karlarla 7'den 77'ye herkes doyasıya eğlendi.

Muratpaşa Belediyesi yeni yıl öncesi kent merkezine Saklıkent'ten 15 kamyon kar getirdi. Kent merkezine dökülen karlarla 7'den 77'ye herkes doyasıya eğlendi.

Muratpaşa Belediyesi 2017 öncesi Üç Kapılar önüne Saklıkent'ten 15 kamyon kar getirerek döktü. Dökülen kar 7'den 77'ye herkesin ilgisini çekti. Çocuk, genç, yaşlı herkes dökülen karları birbirlerine atarken, kartopu savaşı, kardan adam yaptı. Bazıları ise karın üzerinde öz çekim yaparken bazıları da kar kütlesini yanına alarak alandan ayrıldı. Yoldan geçen bazı çocuklu anne babalar ise küçük çocuklarını karın içerisine bıraktı. İlk kez kar gören minik çocuklar karın keyfini bol bol çıkardılar.

"Minik çocuklar ilk kez kar gördü"

İlk kez kar gören 5 yaşındaki Ayberk Tuna, kardan adam yaptığını ve daha kardan adamının güzel olduğunu söyledi. Karla oynamanın güzel olduğunu belirten 3 yaşındaki Ece Ildırır, karın soğuk olmasına rağmen oynayamaya devam edeceğini dile getirdi. 6 yaşındaki Armen Metin, babasına kar attığını, çok eğlendiğini ve daha önce hayatında hiç kar görmediğini ifade etti.

"Gençler şehir merkezinde ilk kez kar gördü"

Şehir merkezinde daha önce hiç kar görmediğini söyleyen 17 yaşındaki Gözde Doğanışık, "Seneler önce kar gördüm ama şehir merkezinde ilk kez görüyorum. Kartopu oynadık çok mutluyuz. Buraya belediye tarafından kar geleceğini bilmiyorduk. Sabah gördük ve buraya geldik. Ders çalışıyorduk hatta bugün sınav bile vardı ama biz karı görünce kaçıp buraya geldik. İlk defa kar görüyoruz burada" dedi.

Daha önce hayatında iki defa kar gördüğünü dile getiren 16 yaşındaki Derya Özçelik, "Burası çok iyi ve güzel olmuş. Antalya şehir merkezinde daha önce hiç kar görmemiştim. Çok eğleniyoruz bir Antalyalı olarak kar gördüm. Gerçekten çok mutluluk verici bir duygu" şeklinde konuştu.
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