21.02.2017 09:59:14

Antalya'da sahte altın saat dolandırıcılığına 2 tutuklama

Antalya'da sahte altın saatle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı.

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Antalya'da sahte altın saatle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.K. ve M.İ.A.'nın kiralık araçla sahte altın saat yöntemi ile dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı. Korkuteli ilçesi yönünden geldiği belirlenen araç Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Mevkiinde polis tarafından durduruldu. Yapılan aramada şüphelilerden A.K.'nin üzerinde C.K. adına düzenlenmiş kimlik, M.İ.A.'nın üzerinde F.Y. adına düzenlenmiş kimlik ve suçtan elde edildiği düşünülen 11 bin 745 TL ve 150 Dolar para ele geçirildi.Yapılan araştırmada şüpheli şahısların aynı yöntemle 3 ayrı dolandırıcılık olayını ve 1 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri, şüphelilerden A.K.'nin dolandırıcılık olaylarından birisini F.K. isimli şahısla birlikte gerçekleştirdiği tespit edildi.Şüpheliler A.K. ve M.İ.A. haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. F.K.'nın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.