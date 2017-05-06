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Antalya'da Protestan İncil Kilisesi açıldı
06.05.2017 16:40:55

Antalya'da Protestan İncil Kilisesi açıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine Protestan İncil Kilisesi açıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine Protestan İncil Kilisesi açıldı.

Antalya'da yabancı turistlerin ağılıklı olarak yaşadığı Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahalllesi'ne, Antalya İncil Kiliselerine bağlı olarak yapımı tamamlanan Lara İncil Kilisesi yapılan dualarla açıldı. 3 katlı kilisede, 220 kişilik ibadethane, restoran, çocuk bakım odaları, kütüphane yer alıyor. Antalya'da yerli ve yabancı Hristiyanların ibadet ihtiyacını karşılamak üzere açılan kilisede, 1 pastör,1 diakon her gün saat 10:00 ile 18:00 arasında görev yapacak. Pazar günleri saat 13:00-15:00 arasında ibadetin Türkçe olacağı bildirildi.

Açılış törenine, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, Türkiye Protestan Kiliseleri Birliği Başkanı Pastörü İhsan Özbek, Antalya İncil Kiliseleri Başpastörü Erkan Fırat, Türkiye'deki kilise temsilcileri ve Hristiyan vatandaşlar katıldı. Klasik bülten dinletisi, kilise korosunun söylediği ilahilerin ardından yapılan dualarla kilise ibadete açıldı. Antalya'da 1999 yılında Kaleiçi'nde İncil Kilisesi açılmıştı.

"ÜLKEMİZE DAHA FAZLA SEVİNÇ KATMAK İSTİYORUZ"

Türkiye Protestan Kiliseleri Birliği Başkanı Pastörü İhsan Özbek, Türkiye'de Protestan kiliseleri açısından bakıldığında ülke genelinde 100'ün üzerinde kilisesi olduğunu söyledi.

Antalya'da ikinci Kiliselerini açtıklarını dile getiren Özbek, "Bütün Türkiye'deki insanlara kendi inancımız içinde birlikte sevinçle esenlikle yaşamak istediğimizi ve inancımızın ne olduğunu göstermek isteriz. Bu binalarda ibadetimizi yerine getirmek ve ülkemize daha fazla sevinç katabilmek istiyoruz" diye konuştu.

"ESENLİK VE BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Protestan cemaatinin hiçbir zaman kendisini azınlık olarak hissetmediğini kaydeden Özbek, "Biz Türkiye'de asli vatandaşlarız. Tabi ki sıkıntılarımız, zorluklarımız oldu. Ama bu şimdi bu zorlukların aşıldığını görüyoruz. Daha az sıkıntılarımız var. Bizim en büyük sorunumuz kilise binalarımızdı. Uzun süredir apartman ve dükkanlardan kurtulmak istiyoruz. Bu binalar arttıkça bizim ibadetimiz daha da rahatlayacak. Ülkenin küçük bir parçası olarak esenlik ve barış içinde yaşamak istiyoruz" dedi.

"KAPSAYICI VE KUCAKLAYICI MESAJLAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükran borçlu olduklarını ifade eden Özbek, "Türkiye'de bütün Protestanlar ve Hristiyanlar için önemli adımlar atıldı. Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Devlet yöneticilerinin giderek Türkiye'deki Hristiyanlara yönelik daha fazla kapsayıcı, kucaklayıcı mesajlarını takip ediyoruz. Bu mesajlara seviniyoruz. Cumhurbaşkanımızın da mesajları var. Bizim, Noelimizi, Paskalya bayramımızı kutladı. Hep beraber esenliğin ve barışın kutlandığı bir ülkede yaşamak istiyoruz. Devlet yöneticilerimiz için dua ediyoruz. Onlar için ve sağlıkları için dua ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Antalya İncil Kiliseleri Başpastörü Erkan Fırat, yıllarca bir ibadethaneye sahip olmadıkları için,piknik alanları ve çeşitli toplantı salonlarında bir araya geldiklerini hatırlattı.

1999 yılında Kaleiçi'nde bir binalarının olduğunu dile getiren Fırat, " Orada hem Antalya'daki yabancı Hristiyanlar hem de Türk Hristiyanlar olarak yıllarca orada ibadet ettik. Antalya'da Hristiyan nüfusunun ve ziyaretçi sayısının artması nedeniyle, yerimiz bize yeterli gelmemeye başladı. 2005 yılında başladığımız bu yeni kilise binamızı tamamladık" dedi.

"BATILILARIN YANLIŞ DÜŞÜNCELERİNE EN İYİ CEVAP"

Kilisenin açılmasının yanında bir başka daha sevinç yaladığını ifade eden Fırat, " Antalya turistik bir yer. Batı dünyasından turist çeken bir şehir. Onların buraya galipte, burada bir Kilis görmeleri ve buradaki Hristiyanların özgür şekilde ibadet ettiklerini görmeleri, Türkiye hakkındaki kafalarındaki bir çok tabuları ve yanlış düşünceleri yıkmaktadır. Hristiyanlar olarak ülkemiz için şükreden insanlarız. Her ne kadar zorluklar yaşasak da yıllar geçtikçe ülkenin de insanlarında bizi kabullendiğini bizi hoş gördüğünü görüyoruz. Buda bizi sevindiriyor. Türkiye, farklı inanç ve düşünceleri kabul ediyor" dedi.

"CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANA TEŞEKKÜR"

Türkiye'deki son 15 yıldaki gelişmelerin kendilerini de olumlu yönde etkilediğinin altını çizen Fırat, " Kiliselere dernekleşme yolu açıldı. Tüzel olarak tanındık. Özgür bir şekilde ibadethanelerimizi açabiliyoruz. Burada özgür şekilde toplanabiliyoruz. Devlette bizim özgür şekilde toplanıp ibadetimizi gerçekleştirebilmemiz için her imkanı sağlıyor. Biz kilise olarak ülkemiz için, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız için minnettarız. Bize Antalya'da destek veren ve imkan sağlayan yöneticilerimize de dua ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

(İsa Akar-Adem Akalan/İHA)
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