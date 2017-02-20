20.02.2017 19:06:44

Antalya'da polis evinde intihar etti

ANTALYA (İHA) â€' Antalya'da bir polis memuru, evinde beylik tabancasıyla kendini vurarak intihar etti.

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ANTALYA (İHA) â€" Antalya'da bir polis memuru, evinde beylik tabancasıyla kendini vurarak intihar etti.Olay, saat 17.30 sıralarında Antalya merkez Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Akran Ö., evinde beylik tabancasıyla kendini vurarak intihar etti. Evden gelen silah sesi üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akran Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın duyulmasının ardından mesai arkadaşları polisin evine gelirken, cumhuriyet savcısının evdeki incelemesi devam ediyor.