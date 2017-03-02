03.03.2017 09:25:00
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;
Döşemealtı: 09.00-17.00 Altınkale Mahallesi (bir kısmı)
Kepez: 09.00-18.00 Kütükçü, Barış, Kazım Karabekir, Çankaya, Ünsal ve Santral Mahalleleri, Akdeniz Sanayi sitesi, Yeşil Antalya sitesi, Hurdacılar sitesi, İnşaatcılar sitesi, Cezaevi
Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi sitesi
Elmalı: 08.30-18.00 Çaybaşı Bölgesi
Kemer: 09.00-16.00 Atatürk Bulvarı, Kındıl Sokak, Ahmet Çavuşoğlu Caddesi, Antalya Kumluca Karayolu
Kumluca: 09.00-17.00 Adrasan Mahallesi Sağlık Ocağı çevresi, Kavak Mahallesi Kavak Caddesi
Korkuteli: 08.00-18.00 Aşağıpazar, Alaaddin, Yeşilyayla, Kızılçadağ, Manay, Kırkpınar, Osmankalfalar ve Küçükköy Yaylası Mahalleleri
Manavgat: 08.00-18.00 Manavgat Sanayi sitesi
Serik: 07.30-17.30 Belpınar, Kökez, Merkez, Çakış, Belkıs, Akbaş, Karataş, Sarıabalı ve Bucakköy Mahalleleri
Finike: 09.00-16.00 Sahilkent Koruca Mahallesi Baraj Caddesi
Antalya'da planlı elektrik kesintisi
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Elmalı, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik ve Finike ilçelerinde 05 Mart tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Elmalı, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik ve Finike ilçelerinde 05 Mart tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;
Döşemealtı: 09.00-17.00 Altınkale Mahallesi (bir kısmı)
Kepez: 09.00-18.00 Kütükçü, Barış, Kazım Karabekir, Çankaya, Ünsal ve Santral Mahalleleri, Akdeniz Sanayi sitesi, Yeşil Antalya sitesi, Hurdacılar sitesi, İnşaatcılar sitesi, Cezaevi
Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi sitesi
Elmalı: 08.30-18.00 Çaybaşı Bölgesi
Kemer: 09.00-16.00 Atatürk Bulvarı, Kındıl Sokak, Ahmet Çavuşoğlu Caddesi, Antalya Kumluca Karayolu
Kumluca: 09.00-17.00 Adrasan Mahallesi Sağlık Ocağı çevresi, Kavak Mahallesi Kavak Caddesi
Korkuteli: 08.00-18.00 Aşağıpazar, Alaaddin, Yeşilyayla, Kızılçadağ, Manay, Kırkpınar, Osmankalfalar ve Küçükköy Yaylası Mahalleleri
Manavgat: 08.00-18.00 Manavgat Sanayi sitesi
Serik: 07.30-17.30 Belpınar, Kökez, Merkez, Çakış, Belkıs, Akbaş, Karataş, Sarıabalı ve Bucakköy Mahalleleri
Finike: 09.00-16.00 Sahilkent Koruca Mahallesi Baraj Caddesi