03.03.2017 09:25:00

Antalya'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Elmalı, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik ve Finike ilçelerinde 05 Mart tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Elmalı, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik ve Finike ilçelerinde 05 Mart tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;Döşemealtı: 09.00-17.00 Altınkale Mahallesi (bir kısmı)Kepez: 09.00-18.00 Kütükçü, Barış, Kazım Karabekir, Çankaya, Ünsal ve Santral Mahalleleri, Akdeniz Sanayi sitesi, Yeşil Antalya sitesi, Hurdacılar sitesi, İnşaatcılar sitesi, CezaeviMuratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi sitesiElmalı: 08.30-18.00 Çaybaşı BölgesiKemer: 09.00-16.00 Atatürk Bulvarı, Kındıl Sokak, Ahmet Çavuşoğlu Caddesi, Antalya Kumluca KarayoluKumluca: 09.00-17.00 Adrasan Mahallesi Sağlık Ocağı çevresi, Kavak Mahallesi Kavak CaddesiKorkuteli: 08.00-18.00 Aşağıpazar, Alaaddin, Yeşilyayla, Kızılçadağ, Manay, Kırkpınar, Osmankalfalar ve Küçükköy Yaylası MahalleleriManavgat: 08.00-18.00 Manavgat Sanayi sitesiSerik: 07.30-17.30 Belpınar, Kökez, Merkez, Çakış, Belkıs, Akbaş, Karataş, Sarıabalı ve Bucakköy MahalleleriFinike: 09.00-16.00 Sahilkent Koruca Mahallesi Baraj Caddesi