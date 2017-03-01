02.03.2017 09:20:10

Antalya'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Kepez, Muratpaşa, Elmalı, Demre, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik ve Finike ilçelerinde 03 Mart tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Kepez, Muratpaşa, Elmalı, Demre, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik ve Finike ilçelerinde 03 Mart tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;Kepez: 09.00-18.00 Sütçüler, Güneş ve Varsak Karşıyaka MahalleleriMuratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi SitesiElmalı: 08.30-18.00 Çaybaşı bölgesiDemre: 13.00-17.00 Köşkerler, Alakent sulama kooperatifleriKaş: 09.00-16.00 Çataloluk ve İslamlar MahalleleriKorkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla, Aşağıpazar, Alaaddin, Kızılçadağ, Manay, Kırkpınar, Osmankalfalar, Küçükköy Yaylası, Yeni Mahalle, İmrahor, Uzunoluk ve Çamlıbağ MahalleleriKumluca: 09.00-16.00 Beykonak Mahallesi Cavurağacı mevkii, Aydoğdu Sokak, Beşikçi MahallesiManavgat: 08.00-18.00 Çeltikçi, Kızılot, Kızılağaç, Çenger, Karacalar, Doğançam, Demirciler, Aşağıışıklar, Seydiler, Aksaz, Karagöz Örenşehir, Odaönü, Boztepe, Yalçıdibi, Çavuşköy, Kadılar ve Halitağalar MahalleleriSerik: 07.30-17.30 Çakış, Belkıs, Akbaş, Karataş, Sarıabalı, Bucakköy, Belpınar ve Kökez MahalleriFinike: 09.00-16.00 Sahilkent Koruca Mahallesi Baraj Caddesi