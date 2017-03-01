02.03.2017 09:20:10
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;
Kepez: 09.00-18.00 Sütçüler, Güneş ve Varsak Karşıyaka Mahalleleri
Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi
Elmalı: 08.30-18.00 Çaybaşı bölgesi
Demre: 13.00-17.00 Köşkerler, Alakent sulama kooperatifleri
Kaş: 09.00-16.00 Çataloluk ve İslamlar Mahalleleri
Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla, Aşağıpazar, Alaaddin, Kızılçadağ, Manay, Kırkpınar, Osmankalfalar, Küçükköy Yaylası, Yeni Mahalle, İmrahor, Uzunoluk ve Çamlıbağ Mahalleleri
Kumluca: 09.00-16.00 Beykonak Mahallesi Cavurağacı mevkii, Aydoğdu Sokak, Beşikçi Mahallesi
Manavgat: 08.00-18.00 Çeltikçi, Kızılot, Kızılağaç, Çenger, Karacalar, Doğançam, Demirciler, Aşağıışıklar, Seydiler, Aksaz, Karagöz Örenşehir, Odaönü, Boztepe, Yalçıdibi, Çavuşköy, Kadılar ve Halitağalar Mahalleleri
Serik: 07.30-17.30 Çakış, Belkıs, Akbaş, Karataş, Sarıabalı, Bucakköy, Belpınar ve Kökez Mahalleri
Finike: 09.00-16.00 Sahilkent Koruca Mahallesi Baraj Caddesi
Antalya'da planlı elektrik kesintisi
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Kepez, Muratpaşa, Elmalı, Demre, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik ve Finike ilçelerinde 03 Mart tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Kepez, Muratpaşa, Elmalı, Demre, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik ve Finike ilçelerinde 03 Mart tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;
Kepez: 09.00-18.00 Sütçüler, Güneş ve Varsak Karşıyaka Mahalleleri
Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi
Elmalı: 08.30-18.00 Çaybaşı bölgesi
Demre: 13.00-17.00 Köşkerler, Alakent sulama kooperatifleri
Kaş: 09.00-16.00 Çataloluk ve İslamlar Mahalleleri
Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla, Aşağıpazar, Alaaddin, Kızılçadağ, Manay, Kırkpınar, Osmankalfalar, Küçükköy Yaylası, Yeni Mahalle, İmrahor, Uzunoluk ve Çamlıbağ Mahalleleri
Kumluca: 09.00-16.00 Beykonak Mahallesi Cavurağacı mevkii, Aydoğdu Sokak, Beşikçi Mahallesi
Manavgat: 08.00-18.00 Çeltikçi, Kızılot, Kızılağaç, Çenger, Karacalar, Doğançam, Demirciler, Aşağıışıklar, Seydiler, Aksaz, Karagöz Örenşehir, Odaönü, Boztepe, Yalçıdibi, Çavuşköy, Kadılar ve Halitağalar Mahalleleri
Serik: 07.30-17.30 Çakış, Belkıs, Akbaş, Karataş, Sarıabalı, Bucakköy, Belpınar ve Kökez Mahalleri
Finike: 09.00-16.00 Sahilkent Koruca Mahallesi Baraj Caddesi