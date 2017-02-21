21.02.2017 09:28:47
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;
Aksu: 08.00-18.00 Konak, Macun, Pınarlı, Cumhuriyet, Çamköy, Fettahlı, Gaziler ve Atatürk Mahalleleri
Kepez: 08.00-17.00 Altınova Menderes, Altınova Düden ve Zeytinlik Mahalleleri
Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi, Zerdalilik Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi, Balıkcıoğlu Caddesi 1404, 1405, 1407, 1408, 1380, 1381 Sokaklar
Elmalı: 09.00-18.00 Çukurelma Mahallesi Gölova Bölgesi
Kaş: 09.00-16.00 Çeşme Mahallesi, Karapınar Mevkii, Kızılağaç Mahallesi Merkez mevkii
Kemer: 09.00-16.00 Kemer Yeni Mahalle, Akdeniz Caddesi 483, 475, 479 Sokaklar
Kumluca: 09.00-17.00 Adrasan Mahallesi Sahil Mevkii
Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla, Yelten, Alaaddin, Aşağıpazar ve Uzunoluk Mahalleleri ile Küçüklülü Ahmet Ateş Camii Civarı, Yeni Hastane Civarı, Sanayi Sitesi Civarı
Manavgat: 08.00-18.00 Demirciler, Hacıali, Hacıisalı, Cevizler, Uzunkale, Hocalı, Tepeköy, Gebece, Taşkesiği, Ahmetler, Gençler ve Çamlıtepe Mahalleleri
Antalya'da planlı elektrik kesintisi
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Kepez, Muratpaşa, Elmalı, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli ve Manavgat ilçelerinde 23 Şubat Perşembe günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Kepez, Muratpaşa, Elmalı, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli ve Manavgat ilçelerinde 23 Şubat Perşembe günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;
Aksu: 08.00-18.00 Konak, Macun, Pınarlı, Cumhuriyet, Çamköy, Fettahlı, Gaziler ve Atatürk Mahalleleri
Kepez: 08.00-17.00 Altınova Menderes, Altınova Düden ve Zeytinlik Mahalleleri
Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi, Zerdalilik Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi, Balıkcıoğlu Caddesi 1404, 1405, 1407, 1408, 1380, 1381 Sokaklar
Elmalı: 09.00-18.00 Çukurelma Mahallesi Gölova Bölgesi
Kaş: 09.00-16.00 Çeşme Mahallesi, Karapınar Mevkii, Kızılağaç Mahallesi Merkez mevkii
Kemer: 09.00-16.00 Kemer Yeni Mahalle, Akdeniz Caddesi 483, 475, 479 Sokaklar
Kumluca: 09.00-17.00 Adrasan Mahallesi Sahil Mevkii
Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla, Yelten, Alaaddin, Aşağıpazar ve Uzunoluk Mahalleleri ile Küçüklülü Ahmet Ateş Camii Civarı, Yeni Hastane Civarı, Sanayi Sitesi Civarı
Manavgat: 08.00-18.00 Demirciler, Hacıali, Hacıisalı, Cevizler, Uzunkale, Hocalı, Tepeköy, Gebece, Taşkesiği, Ahmetler, Gençler ve Çamlıtepe Mahalleleri