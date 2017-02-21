21.02.2017 09:28:47

Antalya'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Kepez, Muratpaşa, Elmalı, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli ve Manavgat ilçelerinde 23 Şubat Perşembe günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Kepez, Muratpaşa, Elmalı, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli ve Manavgat ilçelerinde 23 Şubat Perşembe günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;Aksu: 08.00-18.00 Konak, Macun, Pınarlı, Cumhuriyet, Çamköy, Fettahlı, Gaziler ve Atatürk MahalleleriKepez: 08.00-17.00 Altınova Menderes, Altınova Düden ve Zeytinlik MahalleleriMuratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi, Zerdalilik Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi, Balıkcıoğlu Caddesi 1404, 1405, 1407, 1408, 1380, 1381 SokaklarElmalı: 09.00-18.00 Çukurelma Mahallesi Gölova BölgesiKaş: 09.00-16.00 Çeşme Mahallesi, Karapınar Mevkii, Kızılağaç Mahallesi Merkez mevkiiKemer: 09.00-16.00 Kemer Yeni Mahalle, Akdeniz Caddesi 483, 475, 479 SokaklarKumluca: 09.00-17.00 Adrasan Mahallesi Sahil MevkiiKorkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla, Yelten, Alaaddin, Aşağıpazar ve Uzunoluk Mahalleleri ile Küçüklülü Ahmet Ateş Camii Civarı, Yeni Hastane Civarı, Sanayi Sitesi CivarıManavgat: 08.00-18.00 Demirciler, Hacıali, Hacıisalı, Cevizler, Uzunkale, Hocalı, Tepeköy, Gebece, Taşkesiği, Ahmetler, Gençler ve Çamlıtepe Mahalleleri