20.02.2017 09:28:30

Antalya'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Demre, Elmalı, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli ve Gazipaşa ilçelerinde 22 Şubat Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Demre, Elmalı, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli ve Gazipaşa ilçelerinde 22 Şubat Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;Aksu: 08.00 - 18.00 Konak, Macun, Pınarlı, Cumhuriyet, Çamköy, Fettahlı, Gaziler, Atatürk MahalleleriKepez: 08.00 - 17.00 Altınova Menderes Mahallesi, Altınova Düden Mahallesi ve Zeytinlik MahallesiKonyaaltı: 09.00 - 18.00 Yenidoğan Mahallesinin bir kısmıMuratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi SitesiElmalı: 09.00 - 18.00 Çukurelma Mahallesi ve Gölova BölgesiKaş: 09.00 - 16.00 Sarılar, Belkonak, Gökçeyazı, Çerler Mahalleleri, Kalkan Mahallesi Bezirgan Ulugöl, Merkez, Kuru ve Kışla MahalleleriKemer: 09.00 - 16.00 Minur Özkul Liman Caddesi, Anafartalar Caddesi, 117, 119 Sokak, Karapınar Caddesi, 140, 142,123 SokakKumluca: 09.00 - 18.00 Çaltı MahallesiKorkuteli 08.00 - 18.00 Yeşilyayla, Yelten, Alaaddin Mahalleleri, Aşağıpazar Mahallesi Küçüklülü Ahmet Ateş Camii civarı, Uzunoluk Mahallesi Yeni Hastane civarı, Sanayi Sitesi civarıDemre: 08.00 - 17.00 Merkez, Beymelek ve köylerinin tamamıGazipaşa: 09.00 - 17.00 Zeytinada Helvalık