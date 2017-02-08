08.02.2017 09:27:57
Antalya'da planlı elektrik kesintisi
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Muratpaşa, Kepez, Demre, Elmalı, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Finike ve Gazipaşa ilçelerinde 10 Şubat Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Muratpaşa, Kepez, Demre, Elmalı, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Finike ve Gazipaşa ilçelerinde 10 Şubat Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı İlçe ve mahalleler şu şekilde;
Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski sanayi
Kepez:09.00-12.00 Göksu Mahallesi
Demre: 09.00-17.00 Çağman Mahallesi Gacarlar Mevkii
Elmalı: 08.30-17.30 Kızılca, Hacımusalar Mahallesi
Kaş: 09.00-16.00 Belenli Mahallesi, Kınık Mahallesi Karabit Caddesi
Kemer: 09.00-16.00 Atatürk Caddesi, Kındıl Sokak, Yeni Mahalle Dörtyol Bulvarı, Dalyan Sokak, 425 Sokak, 409 Sokak
Kumluca: 09.00-17.00 Sarıcasu Mahallesi Zahmacılar mevkii
Korkuteli: 08.30-17.00 Yeşilyayla, Yazır, Bayat, Esenyurt, Alaaddin, Uzunoluk ve Aşağıpazar Mahalleleri
Finike: 09.00-18.00 Arif Çatallar Mahallesi
Gazipaşa: 09.00-16.00 Ilıca Mahallesi
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