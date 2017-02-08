08.02.2017 09:27:57

Antalya'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Muratpaşa, Kepez, Demre, Elmalı, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Finike ve Gazipaşa ilçelerinde 10 Şubat Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Muratpaşa, Kepez, Demre, Elmalı, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Finike ve Gazipaşa ilçelerinde 10 Şubat Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.Elektrik kesintisinin uygulanacağı İlçe ve mahalleler şu şekilde;Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski sanayiKepez:09.00-12.00 Göksu MahallesiDemre: 09.00-17.00 Çağman Mahallesi Gacarlar MevkiiElmalı: 08.30-17.30 Kızılca, Hacımusalar MahallesiKaş: 09.00-16.00 Belenli Mahallesi, Kınık Mahallesi Karabit CaddesiKemer: 09.00-16.00 Atatürk Caddesi, Kındıl Sokak, Yeni Mahalle Dörtyol Bulvarı, Dalyan Sokak, 425 Sokak, 409 SokakKumluca: 09.00-17.00 Sarıcasu Mahallesi Zahmacılar mevkiiKorkuteli: 08.30-17.00 Yeşilyayla, Yazır, Bayat, Esenyurt, Alaaddin, Uzunoluk ve Aşağıpazar MahalleleriFinike: 09.00-18.00 Arif Çatallar MahallesiGazipaşa: 09.00-16.00 Ilıca Mahallesi