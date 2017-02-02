02.02.2017 10:54:28

Antalya'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Kepez, Demre, Elmalı, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Finike ve Gazipaşa ilçelerinde 4 Şubat Cumartesi günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Kepez, Demre, Elmalı, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Finike ve Gazipaşa ilçelerinde 4 Şubat Cumartesi günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.Elektrik kesintisinin uygulanacağı İlçe ve mahalleler şu şekilde;Aksu: 08.00-18.00 Altıntaş Mahallesi Güvenkent Sitesi, Çalkaya Mahallesi Sanayi Sitesi, Çalkaya Mahallesi Berberoğlu ÇarşısıKepez: 09.00-18.00 Karşıyaka, Emek, Yeni Emek, Yeni Mahalle, Göksu, Beşkonaklılar, BarajDemre: 09.00-17.00 Köşkerler Mahallesi Mazılca MevkiiElmalı: 09.00-17.00 Yeni Mahalle kapalı pazar yeri civarıKaş: 09.00- 17.00 Belenli, Sısla Mevkii, Üzümlü, İkizce, Sarıbelen, Bezirgan, Hacıoğlan Mahallesi, Merkez Liman Mevkii, Taşbaşı Mevkii, Kömürlük Mevkii, Kışla MevkiiKorkuteli: 08.00-17.00 Yeşilyayla, Datköy, Beğiş Susuzu, İmecik Susuzu MahalleleriKumluca: 09.00-16.00 Çaltı Mahallesi Yanıklar mevkiiFinike: 09.00-17.00 Hasyurt Fatih Caddesi, Sahilkent Hal Çevresi, Arif Çatallar, Arif Akyaka, Yalnız, Gökbük, GökçeyakaGazipaşa: 09.00-17.00 Aydın Mahallesi (bir kısmı)