01.02.2017 09:25:12

Antalya'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya merkezinde ve bazı ilçelerinde 3 Şubat Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya merkezinde ve bazı ilçelerinde 3 Şubat Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.Elektrik kesintisinin uygulanacağı mahalle, sokak ve caddeler şu şekilde;Kepez: 09:00 - 18:00 Göksu, Beşkonaklılar, Baraj, Emek, Karşıyaka, Yeni Emek, Gündoğdu, Yeni MahalleleriManavgat: 08:00 - 18:00 Çardak, Beydiğin MahalleleriKorkuteli: 08:00 - 17:00 Yeşilyayla, Datköy MahalleleriKaş : 09:00 - 17:00 Belenli Mahallesi Sısla Mevkii, Gürsu Mahallesi Araphasarı Mevkii, Gürsu Mahallesi Köyiçi Merkez MevkiiKumluca: 09:00 - 17:00 Hızırkahya Mahallesi İkidönüm MevkiiAlanya: 09:00 - 17:00 İncekum, Yeşilköy, Yalı, Esentepe, D400 karayolu üzeriGazipaşa: 09:00 - 17:00 Aydın Mahallesinin bir kısmıKemer: 09:00 - 16:00 Çamyuva Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, 92, 98 Sokak, Dumlupınar Caddesi, Albay Zeki Demir Caddesi, 88, 86, 83, 82 Sokak