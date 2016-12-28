28.12.2016 10:32:33
Antalya'da planlı elektrik kesintisi uyarısı
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde 30 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde 30 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe ve Mahalleler şu şekilde:
Aksu: 08.20-18.00 Topallı Mahallesi
Muratpaşa: 09.00-19.00 Kızıltoprak, Yenigün ve Gebizli Mahalleleri
Kepez: 08.00-18.00 Yeni Mahalle, Yeni Emek, Karşıyaka Mahalleleri ve Göksu Mahallesinin bir kısmı
Konyaaltı: 08.00-18.00 Geyikbayırı, Çağlarca Mahalleleri ve Geyikbayırı, Çağlarca, Doyran Mahallelerine bağlı yaylalar
Konyaaltı: 09.00- 19.00 Toros, Öğretmenevleri Mahallelerinin bir kısmı ile Atatürk Bulvarı, Uluç Mahallesinin bir kısmı ve Üçoluk, Yarbaşçandır Mahalleleri
Alanya: 09.00-17.00 Mahmutlar Yayla Yolu, Gözüküçük ve Şıhlar Mahalleleri
Kaş: 09.00-17.00 Üzümlü Senir Mahallesi, Uğrar Mah Yukarı Uğrar Mevkii, Davular ve Pekmezciler Mevkiileri, Belenli Mahallesi Sısla Mevkii
Kemer: 09.00-15.00 Ovacık Mahallesi Mezarlık, Sogucaksu, Somakseniri, Çağba Evleri, Deveciler Mahallesi, Yayla Kuzdere, Dörtçam Gediği, Çataltaş Mevki, Mızır Mahallesi, Güneşli Mahallesi
Korkuteli: 08.30-17.30 Yeşilyayla ve Uzunoluk Mahalleleri, Yeni Hal Civarı, Sanayi Sitesi Civarı, Yem Sanayi Civarı ve Şemik Tepesi Civarı
Kumluca: 09.00-17.00 Kasapçayırı Mahallesi, Otogar çevresi, Dere, Büyükalan, Karaağaç, Kuzca, Söğütcuması, Gölcük Mahallesi ve Salur Mahallesi Burunucu mevkii
Manavgat: 08.00-18.00 Sanayi Sitesi, Sarılar Mahallesi Demokrasi Caddesi, 3004, 3008, 3012, 3024, 3025 ve 3027 Sokaklar
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