28.12.2016 10:32:33

Antalya'da planlı elektrik kesintisi uyarısı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde 30 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde 30 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe ve Mahalleler şu şekilde:Aksu: 08.20-18.00 Topallı MahallesiMuratpaşa: 09.00-19.00 Kızıltoprak, Yenigün ve Gebizli MahalleleriKepez: 08.00-18.00 Yeni Mahalle, Yeni Emek, Karşıyaka Mahalleleri ve Göksu Mahallesinin bir kısmıKonyaaltı: 08.00-18.00 Geyikbayırı, Çağlarca Mahalleleri ve Geyikbayırı, Çağlarca, Doyran Mahallelerine bağlı yaylalarKonyaaltı: 09.00- 19.00 Toros, Öğretmenevleri Mahallelerinin bir kısmı ile Atatürk Bulvarı, Uluç Mahallesinin bir kısmı ve Üçoluk, Yarbaşçandır MahalleleriAlanya: 09.00-17.00 Mahmutlar Yayla Yolu, Gözüküçük ve Şıhlar MahalleleriKaş: 09.00-17.00 Üzümlü Senir Mahallesi, Uğrar Mah Yukarı Uğrar Mevkii, Davular ve Pekmezciler Mevkiileri, Belenli Mahallesi Sısla MevkiiKemer: 09.00-15.00 Ovacık Mahallesi Mezarlık, Sogucaksu, Somakseniri, Çağba Evleri, Deveciler Mahallesi, Yayla Kuzdere, Dörtçam Gediği, Çataltaş Mevki, Mızır Mahallesi, Güneşli MahallesiKorkuteli: 08.30-17.30 Yeşilyayla ve Uzunoluk Mahalleleri, Yeni Hal Civarı, Sanayi Sitesi Civarı, Yem Sanayi Civarı ve Şemik Tepesi CivarıKumluca: 09.00-17.00 Kasapçayırı Mahallesi, Otogar çevresi, Dere, Büyükalan, Karaağaç, Kuzca, Söğütcuması, Gölcük Mahallesi ve Salur Mahallesi Burunucu mevkiiManavgat: 08.00-18.00 Sanayi Sitesi, Sarılar Mahallesi Demokrasi Caddesi, 3004, 3008, 3012, 3024, 3025 ve 3027 Sokaklar