23.12.2016 14:47:25

Antalya'da PKK/KCK operasyonu: 6 tutuklama

Antalya'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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Antalya'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. PKK/KCK terör örgütü içerisinde eylemlerde/faaliyetlerde bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, sosyal paylaşım sitelerinde; PKK/KCK terör örgütü üyesi veya destekçisi olduklarını açıkça belli edecek şekilde, PKK/KCK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın ve terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösteren ve göstermekte iken ölen veya etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının resimlerini, fotoğraflarını, bileşenlerini, sözde bayraklarını, yaptıkları eylem görüntü ve fotoğraflarını paylaşarak yaydıkları tespit edilen kişiler, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve talimatları doğrultusunda güvenlik güçlerine yönelik taşlı, molotoflu, el yapımı bombalı ve havai fişekli saldırı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler M.A., F.Y., N.A., F.A., M.F., R,B. ve H.Ö. gözaltına alındı.Emniyetteki sorguları tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. M.A., F.Y., N.A., F.A., M.F. ve R.B. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken H.Ö. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.