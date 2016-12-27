27.12.2016 14:55:40

Antalya'da PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama

Antalya'da PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

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Antalya'da PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sırasında, Şırnak ili Cizre ilçesinde bölücü terör örgütünün Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) adlı yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, örgütsel faaliyetlerinde 'Dirij' kod adını kullandığı, Antalya'da turizmi menfi yönde etkileyecek sansasyonel nitelikli eylem yapma amacıyla gelmiş olabileceği hususunda bilgiler elde etmesi üzerine H.D. ile ona yardım ve yataklık eden O.Ç. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.2 şüpheli emniyetteki sorguların ardından dün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.