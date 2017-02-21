21.02.2017 17:42:55

Antalya'da 'Mülteci ve Göçmen Toplulukları İçin Hoşgörü Projesi'nin açılış toplantısı gerçekleştirildi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) koordinatörlüğünde 2 Avrupalı ve 4 yerel ortak kurum tarafından yürütülen 'Mülteci ve Göçmen Toplulukları için Hoşgörü Projesi' isimli Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Stratejik Ortaklıklar Yetişkin Eğitimi Projesi'nin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Projeyle, mülteci insanların adaptasyonları sağlanarak, gittikleri ülkelerde de yaşadıkları sorunlara çözüm bulunması hedefleniyor.

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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) koordinatörlüğünde 2 Avrupalı ve 4 yerel ortak kurum tarafından yürütülen 'Mülteci ve Göçmen Toplulukları için Hoşgörü Projesi' isimli Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Stratejik Ortaklıklar Yetişkin Eğitimi Projesi'nin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Projeyle, mülteci insanların adaptasyonları sağlanarak, gittikleri ülkelerde de yaşadıkları sorunlara çözüm bulunması hedefleniyor.Öğrencilerin ve öğretim elamanlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Vali Yardımcısı Ekrem Büyükata, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Av. Cansel Tuncer ve Antalya Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Murat Özdemir katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, "Proje ülkemizin, şehrimizin ve üniversitemizin misafir olan göçmen ve mültecilere yönelik hazırlamış olduğu bir sosyal sorumluluk projesidir" dedi. Günümüzde insanların hastalık, doğal afetler, savaşlar ve benzeri nedenlerden dolayı büyük acılar yaşadığını ve doğdukları toprakları terk etmek zorunda kaldıklarını dile getiren Prof. Dr. Çizel, "Bu insanlar mülteci oldukları ülkelerde işsizlik, sağlık imkanlarına ulaşma, kültürel adaptasyon gibi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. En kötüsü de göç ettikleri ülkelerde istenmeyen insanlar olarak görülüyorlar" diye konuştu.Prof. Dr. Çizel, son yıllarda savaş nedeniyle göç sayısının artışına dikkat çekerek, "Bu insanların büyük bir bölümünü ülkemizde misafir ediyoruz. Bu proje ile ülkemizde misafir ettiğimiz bu insanların yaşadıkları kültür şokunu hafifletmek, iletişim becerilerini arttırmak ve hayat standartlarını yükseltmek amaçlanmaktadır. Proje sürecinde ülkemizin sağlık, kültürel norm ve değerleri, tüm sistemlerimiz ile ilgili mevzuat ve hukuk ile ilgili düzenlemeler ile ilgili kitapların hazırlanması ve bu kitapların dijital interaktif iletişim öğrenme platformları aracılığıyla paylaşılması öngörülmektedir. Projede şehrimizden, Almanya ve İspanya'dan konularında uzman ortaklarımız yer almaktadır. Projemizin ülkemize, şehrimize ve üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.Mülteci sorununun global bir sorun olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da konuşmasında, eskiden daha çok savaşlar nedeniyle mültecilik sorunu yaşandığını şimdi buna ek olarak sosyolojik nedenlerin, geri kalmışlık düzeyinin, kendi bulunduğu ülkede eğitim, sağlık gibi bir takım hizmetlere ulaşamama gibi faktörlerin de etkisi olduğunu söyledi.Günümüzde mülteci sorununun büyük bir problem olarak karşımıza çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Ünal, "Mülteciler gittikleri ülkelerde istenmiyorlar ancak bu bir çözüm değil. Bunu görmemek, kabul etmemek anlamına geliyor. Bizim bunu bir şekilde adaptasyon süreçleri ile avantaj haline dönüştürmemiz gerekiyor. Onları dışlayarak, onlara iş vermeyerek asla bu problemi çözemeyiz. Kabullenip ne yapabilirizi düşünmemiz gerekiyor. Bu insanların fizik ve beyin gücünden faydalanmamız gerekiyor. Almanya ve İspanya bunu nasıl yapmış. Bu örnekleri kendimize örnek olarak alıp, ülkemizde ne yapabiliriz ona bakmalıyız" diye konuştu.