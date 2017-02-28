01.03.2017 00:24:39

Antalya'da market soygunu

Antalya'da yüzü maskeli hırsız, pompalı tüfekle market sahibi kadını önce tehdit etti, ardından 200 TL'yi alıp kayıplara karıştı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Antalya'da yüzü maskeli hırsız, pompalı tüfekle market sahibi kadını önce tehdit etti, ardından 200 TL'yi alıp kayıplara karıştı.Edinilen bilgiye göre olay, saat 22:00'da Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi 4878 Sokak üzerindeki bir markette meydana geldi. Kadın market sahibi Şirin Temel(45) kazancını hesaplamak üzere kasanın başına geçti. Bu sırada içeriye kimliği henüz belirlenemeyen yüzü maskeli bir kişi elinde pompalı tüfekle girdi. Tüfeği Şirin Temel'e doğrultan zanlı, kasadaki paraları istedi. Temel'in çığlık atarak yardım istemesi üzerine paniğe kapılan zanlı, kasanın üzerindeki 200 TL'yi alıp kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, güvenlik kamerasının çalışmadığı markette Şirin Temel'in ifadesi üzerinden eşkalini belirledikleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.