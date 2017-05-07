07.05.2017 13:44:28

Antalya'da 'Köyüm Bisiklete Biniyor' etkinliği

Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Köyüm Bisiklete Biniyor' etkinliğiyle 7'den 70'e yüzlerce kişi bisiklete bindi.

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Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Köyüm Bisiklete Biniyor" etkinliğiyle 7'den 70'e yüzlerce kişi bisiklete bindi.Konyaaltı Bölgesi Sürdürülebilir Eko-Turizm Projesi kapsamında düzenlenen "Köyüm Bisiklete Biniyor" şenliğinin üçüncüsü bisikletseverlerin büyük katılımıyla gerçekleştirildi. Motorize jandarma ekiplerinin gözetiminde, Çakırlar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'ndan başlayan etkinlikte şalvarlı köylü kadınlar ile profesyonel bisiklet kullanıcıları birlikte davul zurna eşliğinde pedal çevirdi.Antalya Bisiklet Platformu çatısı altında birleşen bisiklet gruplarının da katıldığı etkinlikte 350 bisiklet sever yaklaşık 10 kilometrelik parkurda finişe ulaşmak için pedal çevirdi. 3. Köyüm Bisiklete Biniyor etkinliğinde dikkat çeken bir isim ise Selen Kıpış oldu. Henüz 5 yaşında olmasına rağmen en ön sıralarda yerini alan Selen Kıpış, etkinliğinde en küçük üyesi oldu.Çakırlar, Zümrüt, Karaçay, Bahtılı, Karatepe, Kır, Gökçay, Çamlıbel, Dağ ve Doyran Mahalleleri'nden geçen ve Gökçam İlkokulunda son bulan parkuru başarıyla tamamlayan bisikletseverlere, mahalle sakinlerinin hazırladığı pişi ve keşkek ikramı yapıldı.İkram sonrasında gerçekleştirilen çekiliş ile de yepyeni 10 bisiklet şanslı isimlere teslim edildi. Bisiklet ve bisiklet aksesuarı birçok hediyenin dağıtıldığı çekiliş sonrasında ise yöresel sanatçı Ayşe Atlı mini bir konser verdi.