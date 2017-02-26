26.02.2017 22:46:48

Antalya'da kamyonetle otomobil çarpışı: 1 ölü

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahmanlar Mahallesi girişinde Ramazan Karataş'ın (40) kullandığı 07 YT 466 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 07 D 8705 plakalı domates yüklü kamyonet çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Karataş, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Karataş, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazadan sonra kaçan kamyonet sürücüsü, Serik Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.