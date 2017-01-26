26.01.2017 16:34:08

Antalya'da intihar

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen bir kadın kendini asarak intihar etti.

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen bir kadın kendini asarak intihar etti.Gürçam Mahallesi Dere Mevkii'nde meydana gelen olayda iddiaya göre psikolojik tedavi gören evli ve 2 çocuk annesi 62 yaşındaki N.E., evine 50 metre uzaklıkta bulunan ağaca kendini asarak intihar etti. N.E.'yi bir süre sonra bahçeye çıkan kızı buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, N.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cesedi otopsi için Gazipaşa Devlet Hastanesine oradan da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.