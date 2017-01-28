28.01.2017 20:43:17

Antalya'da ilk yarıda gollü beraberlik

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor

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Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik skorla tamamlandı.MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)32. dakikada kaleci Haydar'ın hızlı başlatmak istediği atakta kısa düşen topu önünde bulan Diego'nun boş kaleye aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.33. dakikada Celutska'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Charles'in şutu savunmaya da çarparak kalecide kaldı.40. dakikada Celutska'nın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında yaşanan karambolde topu önünde bulan M'billa'nın vuruşunu kaleci çıkardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.42. dakikada Efecan'nın pasında topla buluşan Guerrier'in şık topuk pasında ceza alanı dışında topu önünde bulan Vagner Love'nin sol ayakla uzak köşeye yaptığı vuruş ağlara gitti. 0-145. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Chico'nun kafa vuruşunda Garcia, topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.45+1. dakikada penaltı atışını kullanan Eto'o'nun vuruşunu vuruşunu kaleci Haydar çeldi, dönen topu Eto'o tamamladı. 1-1KÜNYEStat: AntalyaHakemler: Arda Kardeşler x, Kerem Ersoy x, Hakan Yemişken xAntalyaspor: Fornezzi x, Celutska xx, Chico x, Diego x, Sakıb x, Danilo x, Charles x, Zeki x, M'billa x, Deniz Kadah x, Eto'o xYedekler: Ferhat, Salih, Motta, Makoun, Yekta, SandroTeknik Direktör: Rıza ÇalımbayAytemiz Alanyaspor: Haydar x, Cenk Ahmet x, Omeruo x, Garcia x, Birol x, Landel x, Tzavellas x, Efecan x, Emre Akbaba x, Guerrier xx, Vagner Love xxYedekler: Zlamal, Berkan, Aissati, Fofana, Emre Nefiz, Taha, PletTeknik Sorumlu: Mustafa CamunakGoller: Vagner Love (dk.42) (Aytemiz Alanyaspor), Eto'o (dk.45+1 pen.) (Antalyaspor)Sarı kartlar: Sakıb (Antalyaspor), Garcia (Aytemiz Alanyaspor)(İsa Akar - Cafer Eser/İHA)