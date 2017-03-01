01.03.2017 23:19:18
Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması
Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandıAntalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen aralarında doktor, hemşire, ebe, sağlık teknikeri, yurt müdürünün bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklandı,1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan zanlıların "Bylock" kullanıcısı olduğu belirtildi.