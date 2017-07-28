28.07.2017 19:57:29

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve kaymakamlardan sorumlu Akdeniz bölge imamı olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün kaymakamlardan sorumlu sözde "Akdeniz bölge imamı" olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve örgütte "abla" diye tabir edilen Hatice B. ile görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden ihraç edilen ve 4 farklı FETÖ soruşturmasından aranan eşi Doç. Dr. Hakan B'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Operasyon kapsamında, Hakan B'nin sahte kimlikle ev kiralamasında etkin rol aldığı, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu belirtilen H.S. de gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hakan B. tutuklanırken, eşi Hatice B. ile H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da, 14 Temmuz'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün kaymakamlardan sorumlu sözde "Akdeniz bölge imamı" Hakan B. ile eşi Hatice B. ve H.S. gözaltına alınmıştı.