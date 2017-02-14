14.02.2017 13:55:56

Antalya'da FETÖ operasyonu: 60 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşması kapsamında aralarında iş adamı, esnaf ve öğretmenlerin de bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Antalya'nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşması kapsamında aralarında iş adamı, esnaf ve öğretmenlerin de bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Alanya ilçesi merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda OHAL kapsamında kapatılan Alanya Birleşik İş Adamları Derneği (ALBİAD) üyeleri, esnaf, öğretmen ve 3 Haziran 2016 tarihinde kayyum atanan Kristal Yemek Hizmetlerinin eski yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 60 kişi eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.