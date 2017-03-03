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Antalya'da FETÖ operasyonu: 21 tutuklama
03.03.2017 10:55:38

Antalya'da FETÖ operasyonu: 21 tutuklama

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Serik ilçesi merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Serik ilçesi merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir süredir yürüttükleri soruşturma sonrası FETÖ/PDY bağlantılı olduğu iddia edilen Serik Genç İşadamları Derneğine operasyon düzenlemiş, Serik ilçesi ile Antalya ve Isparta'da, 21 kişi gözaltına alınmıştı. KOM ekipleri soruşturma kapsamında bir kişiyi daha gözaltına aldı. Çoğunluğu esnaf olduğu ve FETÖ'ye finans sağladığı iddia edilen 22 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen, Serik Genç İşadamları Derneği üyesi 22 şüpheliden 21'i, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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