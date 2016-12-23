SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Antalya'da FETÖ'den tutuklu sayısı bin 189'a ulaştı
23.12.2016 11:32:22

Antalya'da FETÖ'den tutuklu sayısı bin 189'a ulaştı

Antalya'da 15 Temmuz darbe girişimin ardından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 bin 503 kişi hakkında adli işlem yapılırken, bin 189 kişi tutuklandı.

Antalya'da 15 Temmuz darbe girişimin ardından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 bin 503 kişi hakkında adli işlem yapılırken, bin 189 kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından "Anayasa'yı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik" suçlarından başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada soruşturmalar kapsamında bin 189 kişinin tutuklandığı, 66 şüphelinin gözaltında olduğu, 536 şahsın firarda bulunduğu belirtildi.

3 bin 503 kişi hakkında adli işlem

Bin 204'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere bin 575 kişinin serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, "Ayrıca 556 kişi görevden uzaklaştırıldı, bin 491 kişinin ise ihraç/ iş akdi fesih edilmiş, 21 kişi emekliliğe sevk edilmiş, 245 kişi göreve iade edildi. Toplam adli işlem sayısı 3 bin 503, idari işlem sayısı ise 2 bin 313" denildi.

Diğer taraftan soruşturma kapsamında 62 hakim-savcı tutuklanırken, 5 hakim-savcı firar etti. 128 emniyet mensubu tutuklandı, 211 emniyet personeli hakkında adli işlem yapılırken, 12 emniyet mensubu firar etti. 18 asker tutuklanırken 5 asker firar etti, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Tutuklanan akademisyen sayısı ise 116 olarak açıklanırken, firar eden akademisyen sayısı 36 olarak kaydedildi.

Milli Eğitim'de 655 kişini meslekten ihraç edildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan 103 kişi görevden uzaklaştırılırken, 655 kişini ise meslekten ihraç veya iş akdi feshedildi. Belediyelerde de 16 kişi tutuklanırken, 3 kişi gözaltına alındı, 60 kişi görevden uzaklaştırıldı, 156 kişi hakkında ise idari işlem başlatıldı.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

RTÜK televizyon dizilerine ceza yağdırdı
RTÜK televizyon dizilerine ceza yağdırdı
RTÜK, 'Arka Sokaklar', 'Kalbimdeki Deniz', 'Anne', 'Kırgın Çiçekler' ve 'İçerde' dizilerine para cezası verdi.
23.12.2016 11:46:12
'Cep'ten internet kullanımı katlandı
'Cep'ten internet kullanımı katlandı
Mobil internet kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artış gösterdi.
23.12.2016 11:32:52
Suriye’den getirilen yaralı sayısı 199’a ulaştı
Suriye’den getirilen yaralı sayısı 199’a ulaştı
Halep’in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 199 kişinin Hatay’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
23.12.2016 11:26:03
Sosyal medyaya erişimde yaşanan sıkıntı neden?
Sosyal medyaya erişimde yaşanan sıkıntı neden?
Facebook, Whatsapp, Twitter, Youtube gibi sosyal medya sitelerine akşam 22:00'den sonra erişim engellendi.
23.12.2016 11:23:49
Emniyet 'Buldan gözaltına alındı' iddiasını yalanladı
Emniyet 'Buldan gözaltına alındı' iddiasını yalanladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 'Kendisine herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamış, kendisine ait araçla mahkemeye intikal etmiştir' açıklamasını yaptı.
23.12.2016 11:17:53
Eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı
Eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünü fotoğraflayarak saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 4 süpheliyi, 4 ayrı ilde yapılan operasyonlarla yakalandı.
23.12.2016 11:08:14
Süper Lig'de 16. hafta programı
Süper Lig'de 16. hafta programı
Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçlarıyla tamamlanacak.
23.12.2016 10:47:01
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Türk askeri IŞİD ile göğüs göğüse çarpışıyor'
'Türk askeri IŞİD ile göğüs göğüse çarpışıyor'
IŞİD, Türk tanklarını kaçırdı iddiası
IŞİD, Türk tanklarını kaçırdı iddiası
Kızılay Başkanı'ndan 'olağanüstü' öneri
Kızılay Başkanı'ndan 'olağanüstü' öneri
İranlı Kürtler göç için harekete geçti
İranlı Kürtler göç için harekete geçti
Gülen'den garip suikast suçlaması
Gülen'den garip suikast suçlaması
Çavuşoğlu: Derhal terk etsinler
Çavuşoğlu: Derhal terk etsinler
Saldırganın anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
Saldırganın anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
CHP'den hükümete El Bab uyarısı: Durun!
CHP'den hükümete El Bab uyarısı: Durun!
TSK'dan El Bab yalanlaması
TSK'dan El Bab yalanlaması
BM'den Türkiye ve İHH'ya büyük övgü
BM'den Türkiye ve İHH'ya büyük övgü
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
CHP'den hükümete El Bab uyarısı: Durun!
CHP'den hükümete El Bab uyarısı: Durun!
Rusya'dan 'Astana' açıklaması
Rusya'dan 'Astana' açıklaması
'Türk askeri IŞİD ile göğüs göğüse çarpışıyor'
'Türk askeri IŞİD ile göğüs göğüse çarpışıyor'
Çavuşoğlu: Derhal terk etsinler
Çavuşoğlu: Derhal terk etsinler
Zaman gazetesinin tirajını Gülen'in atleti artırmış
Zaman gazetesinin tirajını Gülen'in atleti artırmış
CHP: İdlib'de cihatçılarla ilgisi olmayan sivil yok
CHP: İdlib'de cihatçılarla ilgisi olmayan sivil yok
Gülen'den garip suikast suçlaması
Gülen'den garip suikast suçlaması
İranlı Kürtler göç için harekete geçti
İranlı Kürtler göç için harekete geçti
IŞİD, Türk tanklarını kaçırdı iddiası
IŞİD, Türk tanklarını kaçırdı iddiası
Saldırganın anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
Saldırganın anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları