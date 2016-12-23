23.12.2016 11:32:22

Antalya'da FETÖ'den tutuklu sayısı bin 189'a ulaştı

Antalya'da 15 Temmuz darbe girişimin ardından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 bin 503 kişi hakkında adli işlem yapılırken, bin 189 kişi tutuklandı.

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Antalya'da 15 Temmuz darbe girişimin ardından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 bin 503 kişi hakkında adli işlem yapılırken, bin 189 kişi tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından "Anayasa'yı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik" suçlarından başlatılan soruşturmalar sürüyor.Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada soruşturmalar kapsamında bin 189 kişinin tutuklandığı, 66 şüphelinin gözaltında olduğu, 536 şahsın firarda bulunduğu belirtildi.3 bin 503 kişi hakkında adli işlemBin 204'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere bin 575 kişinin serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, "Ayrıca 556 kişi görevden uzaklaştırıldı, bin 491 kişinin ise ihraç/ iş akdi fesih edilmiş, 21 kişi emekliliğe sevk edilmiş, 245 kişi göreve iade edildi. Toplam adli işlem sayısı 3 bin 503, idari işlem sayısı ise 2 bin 313" denildi.Diğer taraftan soruşturma kapsamında 62 hakim-savcı tutuklanırken, 5 hakim-savcı firar etti. 128 emniyet mensubu tutuklandı, 211 emniyet personeli hakkında adli işlem yapılırken, 12 emniyet mensubu firar etti. 18 asker tutuklanırken 5 asker firar etti, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Tutuklanan akademisyen sayısı ise 116 olarak açıklanırken, firar eden akademisyen sayısı 36 olarak kaydedildi.Milli Eğitim'de 655 kişini meslekten ihraç edildiİl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan 103 kişi görevden uzaklaştırılırken, 655 kişini ise meslekten ihraç veya iş akdi feshedildi. Belediyelerde de 16 kişi tutuklanırken, 3 kişi gözaltına alındı, 60 kişi görevden uzaklaştırıldı, 156 kişi hakkında ise idari işlem başlatıldı.