03.02.2017 15:39:18

Antalya'da FETÖ'den bin 352 kişi tutuklandı

Antalya'da, 15 Temmuz darbe girişimin ardından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bin 352 kişi tutuklanırken, 445 kişinin ise firar durumda olduğu bildirildi. Soruşturmalar kapsamında 3 bin 774 kişi hakkında adli, 2 bin 554 kişi hakkında idari işlem yapıldığı, bin 698 kişinin ise meslekten ihraç edildiği açıklandı.

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Antalya'da, 15 Temmuz darbe girişimin ardından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bin 352 kişi tutuklanırken, 445 kişinin ise firar durumda olduğu bildirildi. Soruşturmalar kapsamında 3 bin 774 kişi hakkında adli, 2 bin 554 kişi hakkında idari işlem yapıldığı, bin 698 kişinin ise meslekten ihraç edildiği açıklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından "Anayasa'yı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik" suçlarından başlatılan soruşturmalar sürüyor.Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada soruşturmalar kapsamında bin 352 kişinin tutuklandığı, 46 şüphelinin gözaltında olduğu, 445 şahsın firarda bulunduğu belirtildi.277 kişi göreve iade edildiBin 143'ü adli kontrol olmak üzere bin 724 kişinin serbest bırakıldığının bildirildiği açıklamada, "Ayrıca 560 kişi görevden uzaklaştırıldı, bin 698 kişinin ise ihraç/ iş akdi fesih edilmiş, 19 kişi emekliliğe sevk edilmiş, 277 kişi göreve iade edildi. Toplam adli işlem sayısı 3 bin 774, idari işlem sayısı ise 2 bin 554" denildi.Diğer taraftan soruşturma kapsamında 62 hakim-savcı tutuklanırken, 5 hakim-savcı firar etti. 164 emniyet mensubu tutuklandı, 462 emniyet personeli hakkında idari işlem başlatılırken, 17 emniyet mensubu firar etti, 28 emniyet mensubu ise gözaltında bulunuyor. 28 asker tutuklanırken, 2 asker firar etti, 98 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Tutuklanan akademisyen sayısı ise 126 olarak açıklanırken, firar eden akademisyen sayısının 33 olduğu, 352 akademisyen hakkında da adli işlem başlatıldığı belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 861 kişi hakkında idari işlem başlatılırken, 655 kişinin ise ihraç/iş akdi fesih edildi, 105 kişinin ise görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi. Belediyelerden ise 14 kişi tutuklandı, 3 kişi gözaltında, 48 kişinin ise ihraç/iş akdi fesih edildi, 156 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.