30.07.2017 11:57:36

Antalya'da Festival Çarşısı'nda yangın çıktı

Antalya'da bir çarşıda yangın çıktı.

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde yer alan Festival Çarşısı'nda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlatırken, bölgede polis ekipler de geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar Antalya'nın her yerinden görülürken, söndürme çalışmaları sürüyor.