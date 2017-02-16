16.02.2017 16:12:16

Antalya'da eski dekan ve öğretim üyeleri FETÖ'den adliyede

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PYD) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında eski dekanın da yer aldığı 3 diş doktoru adliyeye sevk edildi.

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Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PYD) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında eski dekanın da yer aldığı 3 diş doktoru adliyeye sevk edildi.Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, örgüte finans desteği sağladıkları, FETÖ eğitim kurumlarıyla irtibat halinde olup örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddia edilen Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Z. S. ile öğretim görevlileri Doç. Dr. A.Y.G. ve Yrd. Doç. Dr. M.C. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.