13.02.2017 12:36:33
Antalya'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 Suriyeli adliyeye sevk edildi
Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 Suriyeli adliyeye sevk edildi.
Antalya il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen 9 Suriyeli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 Suriyeli "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Terör örgütünün propagandasını yapma" suçlarından adliyeye sevk edildi.
(Suat Metin-Harun Erdoğdu / İHA)
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