31.01.2017 18:47:32

Antalya'da Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 1 kişi tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

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Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ü. isimli kişinin sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğini belirledi. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sözleşmeli olarak çalıştığı kurumun lojmanında yakalanan H.Ü., "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" suçundan mahkemeye sevk edildi. H.Ü., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.