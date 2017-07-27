27.07.2017 15:50:03

Antalya'da çöpte 66 bin TL değerinde evrak dolu çanta buldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çalışan temizlik görevlisinin çöplerin içinde bulduğu 66 bin TL değerindeki çek ve senetlerin olduğu çanta sahibine teslim edildi.



Alanya Belediyesinde geri dönüşüm tesisinde çalışan temizlik görevlisi çöplerin içinde 66 bin TL değerinde çek ve senetlerin olduğu çanta buldu. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, çek ve senetleri içindeki kimlikten ulaştığı çantanın sahibi Mustafa Gül'e teslim etti. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığında tutulan tutanakla, yanlışlıkla çöpe atılan çantadaki 66 bin TL değerindeki evraklarını teslim alan Mutafa Gül, temizlik işçisinin kendisini büyük bir yükten kurtardığını belirterek teşekkür etti.



7 Temmuz tarihinde Tosmur'daki Geri Dönüşüm Tesisleri civarında çantasını aracının üzerinde unuttuğunu anlatan Gül, "Çanta aracın üzerinde iken o şekilde hareket ettim. Sonra çanta aklıma geldi, ancak yolda düştüğünü geç fark ettim. 15 gündür arıyoruz. Sonunda temizlik görevlisi çöp ayrıştırma sırasında çantayı bulmuş ve bize teslim ettiler. Müdürümüz Adem Demir ve temizlik görevlisinin şahsında Alanya Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.