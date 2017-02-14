14.02.2017 14:12:05

Antalya'da cinnet: 4 ölü

Antalya'da cinnet getiren adam, eşini pompalı tüfekle, 2 çocuğunu da zehirleyerek öldürdü. Koca, daha sonra karısını öldürdüğü tüfekle intihar etti.

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Antalya'da cinnet getiren adam, eşini pompalı tüfekle, 2 çocuğunu da zehirleyerek öldürdü. Koca, daha sonra karısını öldürdüğü tüfekle intihar etti.Olay bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın merkez Aksu ilçesi Dumanlar Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Muammer Gül, Rus uyruklu eşi Anna Gül'ü (37) pompalı tüfekle, 13 ve 15 yaşlarındaki biri kız 2 çocuğunu zehirleyerek öldürdü. Muammer Gül, daha sonra tüfekle intihar etti.