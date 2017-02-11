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Antalya'da 650 milyonluk dev yatırımların açılışları yapıldı
11.02.2017 18:49:41

Antalya'da 650 milyonluk dev yatırımların açılışları yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Valilik tarafından Antalya'nın 16 ilçesine yapılan 650 milyonluk 62 tesisin açılışı Başbakan Binali Yıldırım ve bakanların katılımıyla gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Valilik tarafından Antalya'nın 16 ilçesine yapılan 650 milyonluk 62 tesisin açılışı Başbakan Binali Yıldırım ve bakanların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kemer ilçesinde tüm il, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, buradaki toplantının ardından saat 15.30 sıralarında toplu açılış töreni için Muratpaşa ilçesindeki 10 bin kişilik spor salonuna geldi. Başbakan Yıldırım'ı, vatandaşlar coşkuyla karşıladı. Yıldırım da vatandaşlara karanfil dağıtıp, fotoğraf çektirdi.

Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından aralarında Batı Çevre Yolu, 10 Bin Kişilik Spor Salonu, Tünektepe Teleferik Projesi'nin de yer aldığı 650 milyon TL tutarında 62 tesisin açılışını gerçekleştiren Başbakan Yıldırım'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da eşlik etti.

"Yolların kralı Başbakan"

Açılış töreninde vatandaşlara hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın gerek Ulaştırma Bakanı olduğu dönem de, gerekse de Başbakanlık döneminde Antalya'ya birçok hizmet yaptığını belirtti. Başbakan Binali Yıldırım'a, "Kemer'e giderken sizin yaptığınız yollar, sizin yaptığınız tünellerden geçtik" diyen Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Antalya'nın her yerinde duble yollar varsa sizin sayenizde var demektir. Bugün Antalya'nın her yeri şantiye halinde. Duble yollar, tüneller, raylı sistem, el bette hızlı trende sizin sayenizde gelecektir. Bu millet size yolların kralı diyor. Yolların kralı olmaz kuralı olur demiştiniz. Trafiğin kuralı olur yolların kralı sizsiniz Başbakanım."

Spora ve sağlığa büyük önem verdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, bu konuda destek veren bakanlıklara teşekkür ettiğini söyledi. Antalya'nın bir tarım ve turizm kenti olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, eğitim alanında da Antalya'nın başkenti olacağını söyledi.

"16 Nisan'da Antalyalılar evet diyecektir"

Referandum ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Çok seçimler kazandık, yerel, genel seçimler. Referandumlar yaptık. Bu salondakiler hiçbir zaman reisimiz ve liderimiz Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmadık, sizi de yalnız bırakmayız Sayın Başbakanım. Tarih boyunca Antalya demokrasiye sahip çıkmış, güçlü Türkiye'ye destek vermiştir. 16 Nisan'da Antalyalılar hep birlikte evet diyecektir" şeklinde konuştu.

"'Evet'le beraber birçok yatırımı hayata geçireceğiz"

Açılıştaki birçok yatırımın, 2002 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın başlattığı yatırımlar olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "İnşallah önümüzdeki yıllarda 'evet'le beraber birçok yatırımımızı hayata geçireceğiz" dedi.

15 Temmuz darbe teşebbüsünde FETÖ'nün Türkiye istikrarına dur demek için çalıştığını belirten Bakan Kılıç, "15 Temmuz'da yaşatılmaya çalışılan karanlık, sizler sayesinde 16 Temmuz sabahında aydınlığa dönüştü. Bu hain darbe girişimini Cumhurbaşkanımız, başbakanımız ve milletimizin dimdik ayakta durarak engel oldu" diye konuştu.

"İhmal değil imar etmek istiyoruz"

Antalya'nın turizmin kalbi, memleketin vitrini olarak nitelendiren Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise, amaçlarının şehir merkezleriyle birlikte kırsala da hizmet götürmek olduğunu belirterek, "İhmal değil imar etmek istiyoruz. Mahrum bırakmak değil mağrur etmek istiyoruz. Amacımız bu kıymetli şehrin merkezinden en kısalına hizmet götürmek. Bu şehir turizmin kalbi, memleketin vitrinidir. Ülkemizin turizm başkenti olan Antalya aynı zamanda tarım merkezidir. Bütün dünyanın gözünde Antalya Türkiye'dir. Şehrimiz 750 milyonluk yatırımı yapabilecek büyük bir güce sahiptir. Çok şükür Antalya ülkemizin gelişiminden payına düşeni almaktadır, almaya da devam edecektir" diye konuştu.

"Biz hesap vermeyi Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan öğrendik"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, göreve geldikleri günden bu yana halka hesap verme anlayışıyla belediyecilik yaptıklarını söyledi. Antalya'nın turizm ve sosyal belediyecilik alanında Türkiye'de çok yol kat ettiğine dikkat çeken Türel, "Antalya artık birkaç büyük şehir gibi Türkiye demek. Biz göreve geldiğimiz zaman her sene sizlere hesap vereceğimizi söylemiştim. Bugün size 8 senelik hesabı sığdıracağız. Biz bu hesap vermeyi Cumhurbaşkanımızdan ve Başbakanımızdan öğrendik, yollar köprüler yapmayı Sayın Başbakanımızdan öğrendik. Bu hizmet içerisinde onlara layık olmaya çalıştık. Hesabımızı önce Allaha sonra sizlere vereceğiz. Eskiden Türkiye'de ideolojik belediyecilik vardı. 1987'den sonra alt yapı belediyeciliği başladı. Sosyal belediyecilik, Refah partisiyle başladı, AK Parti'yle birlikte en üst seviyelere çıktı" dedi.

"Antalya'ya yapılan yatırımlar rekordur"

Görev süreleri boyunca Antalya'ya yaptıkları yeniliklere dikkat çeken Türel, "Bazıları Menderes hep alt yapı hizmeti yapıyor, insana yatırım yapmıyor diyor. Sosyal belediyecilikte bir elin verdiğini diğer el görmeyecek prensibiyle ilerliyoruz. Yapılan bu hizmetler ruh getirecek. Bu projelerle şimdi Antalya'yı hem düzenli hem karakterli bir şehir haline getiriyoruz. Antalya'ya yapılan yatırım bütçeleri bir rekordur. 2017 yatırım bütçemiz 1 katrilyon üzerindedir. Daha önceki belediyenin 53 milyondu" diye konuştu.

Açmış oldukları yatırım projeleriyle birlikte Antalya'nın zenginleşeceğini, yeni bir kimlik kazanacağını da sözlerine ekleyen Türel, "Antalya'ya gelenlere bol bol söylüyorum, her geldiğinizde farklı fotoğraflar göreceksiniz" diyerek sözlerini tamamladı.

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