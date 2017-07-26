26.07.2017 16:12:06

Antalya'da 4 DEAŞ'lı tutuklandı

Antalya'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aralarında öğrenci ve serbest meslek mensubunun bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.Y., A.K., Ç.G. ve F.U. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.