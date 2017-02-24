Antalya'da 3 gün planlı elektrik kesintisi

24.02.2017 10:35:07
26 Şubat'ta elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;
Aksu: 08.00- 18.00 Solak, Eylik, Dumanlar, Yeni Dumanlar, Barbaros, Seferler, Perge ve Altınlar Mahalleleri
Döşemealtı: 09.00-17.00 Yeşilbayır, Nebiler, Yalınlı, Düzlerçamı, Karaman Mahalleleri ile Altınkale Mahallesinin (bir kısmı)
Kepez: 09.00- 18:00 Karşıyaka, Emek, Yeni Mahalle ve Yeni Emek Mahalleleri
Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi, Balbey, Yüksekalan Mahalleleri, Fahrettin Altay Caddesi, Ali Çetinkaya Caddesi, 430, 431, 428, 426 Sokaklar
Elmalı: 09.00 - 18.00 Çukurelma Mahallesi Gölova Bölgesi, Bayındır ve Bozhöyük Mahalleleri
Kaş: 09.00 - 18.00 Kasaba Mahallesi Emralı mevkii, Üzümlü Mahallesi, Lapaz mevkii, Yarımdam mevkii, Koz ağaç mevkii
Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla, Yelten, Alaaddin, Uzunoluk Mahalleleri ile Aşağıpazar Mahallesi Küçüklülü Ahmet Ateş Camii civarı, Sanayi Sitesi civarı, Yeni Hastane civarı
Kumluca: 09.00-16.00 Belen Mahallesi Karıkpınar mevkii
Manavgat: 08.00-18.00 Ulukapı, Çeltikçi, Emek, Aşağıışıklar, Demirciler, Doğançam, Seydiler, Karaöz, Aksaz, Çavuşköy, Hacıobası, Karacalar, Kızılağaç, Kızılot, Kadılar, Uzanlar, Örenşehir, Çenger ve Yalçıdibi Mahalleleri
Serik: 07.30-17.30 Yukarıkocayatak, Abdurrahmanlar ve Azaplar Mahalleleri
Gazipaşa: 06.00-12.00 Tüm Mahalleler
27 Şubat'ta elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;
Kepez: 09.00-18.00 Yeni Mahalle, Yeni Emek, Emek ve Karşıyaka Mahalleleri
Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi, Meydankavağı Mahallesi 1567 Sokak ve 12. Cadde
Elmalı: 08.30-18.00 Çukurelma Mahallesi Gölova Bölgesi, Bozhöyük ve Bayındır Mahalleleri
Kaş: 09.00-16.00 Yeşilköy Fırnaz Cadaddesi
Korkuteli: 08.00-18.00 Yelten, Yeşilyayla, Uzunloluk, Alaaddin ve Aşağıpazar Mahalleleri Küçüklülü Ahmet Ateş Camii civarı, Yeni Hastane civarı
Serik: 07.30-17.30 Yukarıkocayatak, Abdurrahmanlar ve Azaplar Mahalleleri
28 Şubat'ta elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;
Kepez: 09.00-18.00 Karşıyaka, Yeni Emek, Yeni Mahalle ve Emek Mahalleleri
Elmalı: 08.30-18.00 Çukurelma Mahallesi Gölova Bölgesi, Bozhöyük ve Bayındır Mahalleleri
Kaş: 09.00-16.00 Yeşilköy Bahçe Altı mevkii
Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla, Yelten, Alaaddin, Uzunoluk ve Aşağıpazar Mahalleleri ile Küçüklülü Ahmet Ateş Camii civarı, Sanayi Sitesi civarı, Yeni Hastane civarı
Serik: 07.30-17.30 Yukarıkocayatak, Abdurrahmanlar ve Azaplar Mahalleleri
Antalya'da 3 gün planlı elektrik kesintisi
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya merkez ve ilçelerinde 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya merkez ve ilçelerinde 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
26 Şubat'ta elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;
Aksu: 08.00- 18.00 Solak, Eylik, Dumanlar, Yeni Dumanlar, Barbaros, Seferler, Perge ve Altınlar Mahalleleri
Döşemealtı: 09.00-17.00 Yeşilbayır, Nebiler, Yalınlı, Düzlerçamı, Karaman Mahalleleri ile Altınkale Mahallesinin (bir kısmı)
Kepez: 09.00- 18:00 Karşıyaka, Emek, Yeni Mahalle ve Yeni Emek Mahalleleri
Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi, Balbey, Yüksekalan Mahalleleri, Fahrettin Altay Caddesi, Ali Çetinkaya Caddesi, 430, 431, 428, 426 Sokaklar
Elmalı: 09.00 - 18.00 Çukurelma Mahallesi Gölova Bölgesi, Bayındır ve Bozhöyük Mahalleleri
Kaş: 09.00 - 18.00 Kasaba Mahallesi Emralı mevkii, Üzümlü Mahallesi, Lapaz mevkii, Yarımdam mevkii, Koz ağaç mevkii
Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla, Yelten, Alaaddin, Uzunoluk Mahalleleri ile Aşağıpazar Mahallesi Küçüklülü Ahmet Ateş Camii civarı, Sanayi Sitesi civarı, Yeni Hastane civarı
Kumluca: 09.00-16.00 Belen Mahallesi Karıkpınar mevkii
Manavgat: 08.00-18.00 Ulukapı, Çeltikçi, Emek, Aşağıışıklar, Demirciler, Doğançam, Seydiler, Karaöz, Aksaz, Çavuşköy, Hacıobası, Karacalar, Kızılağaç, Kızılot, Kadılar, Uzanlar, Örenşehir, Çenger ve Yalçıdibi Mahalleleri
Serik: 07.30-17.30 Yukarıkocayatak, Abdurrahmanlar ve Azaplar Mahalleleri
Gazipaşa: 06.00-12.00 Tüm Mahalleler
27 Şubat'ta elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;
Kepez: 09.00-18.00 Yeni Mahalle, Yeni Emek, Emek ve Karşıyaka Mahalleleri
Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi, Meydankavağı Mahallesi 1567 Sokak ve 12. Cadde
Elmalı: 08.30-18.00 Çukurelma Mahallesi Gölova Bölgesi, Bozhöyük ve Bayındır Mahalleleri
Kaş: 09.00-16.00 Yeşilköy Fırnaz Cadaddesi
Korkuteli: 08.00-18.00 Yelten, Yeşilyayla, Uzunloluk, Alaaddin ve Aşağıpazar Mahalleleri Küçüklülü Ahmet Ateş Camii civarı, Yeni Hastane civarı
Serik: 07.30-17.30 Yukarıkocayatak, Abdurrahmanlar ve Azaplar Mahalleleri
28 Şubat'ta elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;
Kepez: 09.00-18.00 Karşıyaka, Yeni Emek, Yeni Mahalle ve Emek Mahalleleri
Elmalı: 08.30-18.00 Çukurelma Mahallesi Gölova Bölgesi, Bozhöyük ve Bayındır Mahalleleri
Kaş: 09.00-16.00 Yeşilköy Bahçe Altı mevkii
Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla, Yelten, Alaaddin, Uzunoluk ve Aşağıpazar Mahalleleri ile Küçüklülü Ahmet Ateş Camii civarı, Sanayi Sitesi civarı, Yeni Hastane civarı
Serik: 07.30-17.30 Yukarıkocayatak, Abdurrahmanlar ve Azaplar Mahalleleri