24.02.2017 10:35:07

Antalya'da 3 gün planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya merkez ve ilçelerinde 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya merkez ve ilçelerinde 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.26 Şubat'ta elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;Aksu: 08.00- 18.00 Solak, Eylik, Dumanlar, Yeni Dumanlar, Barbaros, Seferler, Perge ve Altınlar MahalleleriDöşemealtı: 09.00-17.00 Yeşilbayır, Nebiler, Yalınlı, Düzlerçamı, Karaman Mahalleleri ile Altınkale Mahallesinin (bir kısmı)Kepez: 09.00- 18:00 Karşıyaka, Emek, Yeni Mahalle ve Yeni Emek MahalleleriMuratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi, Balbey, Yüksekalan Mahalleleri, Fahrettin Altay Caddesi, Ali Çetinkaya Caddesi, 430, 431, 428, 426 SokaklarElmalı: 09.00 - 18.00 Çukurelma Mahallesi Gölova Bölgesi, Bayındır ve Bozhöyük MahalleleriKaş: 09.00 - 18.00 Kasaba Mahallesi Emralı mevkii, Üzümlü Mahallesi, Lapaz mevkii, Yarımdam mevkii, Koz ağaç mevkiiKorkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla, Yelten, Alaaddin, Uzunoluk Mahalleleri ile Aşağıpazar Mahallesi Küçüklülü Ahmet Ateş Camii civarı, Sanayi Sitesi civarı, Yeni Hastane civarıKumluca: 09.00-16.00 Belen Mahallesi Karıkpınar mevkiiManavgat: 08.00-18.00 Ulukapı, Çeltikçi, Emek, Aşağıışıklar, Demirciler, Doğançam, Seydiler, Karaöz, Aksaz, Çavuşköy, Hacıobası, Karacalar, Kızılağaç, Kızılot, Kadılar, Uzanlar, Örenşehir, Çenger ve Yalçıdibi MahalleleriSerik: 07.30-17.30 Yukarıkocayatak, Abdurrahmanlar ve Azaplar MahalleleriGazipaşa: 06.00-12.00 Tüm Mahalleler27 Şubat'ta elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;Kepez: 09.00-18.00 Yeni Mahalle, Yeni Emek, Emek ve Karşıyaka MahalleleriMuratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi, Meydankavağı Mahallesi 1567 Sokak ve 12. CaddeElmalı: 08.30-18.00 Çukurelma Mahallesi Gölova Bölgesi, Bozhöyük ve Bayındır MahalleleriKaş: 09.00-16.00 Yeşilköy Fırnaz CadaddesiKorkuteli: 08.00-18.00 Yelten, Yeşilyayla, Uzunloluk, Alaaddin ve Aşağıpazar Mahalleleri Küçüklülü Ahmet Ateş Camii civarı, Yeni Hastane civarıSerik: 07.30-17.30 Yukarıkocayatak, Abdurrahmanlar ve Azaplar Mahalleleri28 Şubat'ta elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;Kepez: 09.00-18.00 Karşıyaka, Yeni Emek, Yeni Mahalle ve Emek MahalleleriElmalı: 08.30-18.00 Çukurelma Mahallesi Gölova Bölgesi, Bozhöyük ve Bayındır MahalleleriKaş: 09.00-16.00 Yeşilköy Bahçe Altı mevkiiKorkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla, Yelten, Alaaddin, Uzunoluk ve Aşağıpazar Mahalleleri ile Küçüklülü Ahmet Ateş Camii civarı, Sanayi Sitesi civarı, Yeni Hastane civarıSerik: 07.30-17.30 Yukarıkocayatak, Abdurrahmanlar ve Azaplar Mahalleleri