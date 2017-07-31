31.07.2017 21:21:24

Antalya'da 18 yaşındaki genç ölüme atladı

Manavgat ilçesinde dibini görmediği suya kayaların üzerinden atlayıp başını çarpan ve akıntıya kapılan gencin cesedi bir gün sonra deniz polisi tarafından bulundu.



Olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 kişilik grup rafting yapmak için Antalya'dan Beşkonak Köprüçay'a geldi. Burada ğruptan bir kişi kayaların üzerinden dibini görmediği suya atlayıp başını suyun altındaki kayalara çarparak yaralandı. Olayı gören arkadaşlarının yaralı gence yardım edip sudan çıkarmaya çalıştığı sırada olaydan bilgisi olmayan Alpay Çiçek (18) isimli genç de kayalardan suya atlayıp aynı şekilde kafasını suyun altındaki kayalara çarparak akıntıda kayboldu. Diğer yaralıyla meşgul olan arkadaşları ise Alpay çiçek'i fark etmedi. Yaralı arkadaşlarını sudan çıkardıktan sonra bu kez Alpay Çiçek'in olmadığını fark eden arkadaşları durumu Jandarma ekiplerini bildirdi. Arama ve kurtarma ekiplerince karadan ve su içerisinde dalgıçlar tarafından arama yapıldı. Akşam saatlerine kadar yapılan aramalardan sonuç alınamayınca çalışmalara ara verildi.



Bu sabah yeniden Beşkonak Köprüçay'da olayın meydana geldiği yere gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi Su altı ekipleri tüp ile yaptıkları ilk dalışlarında olayın meydana geldiği yerin yaklaşık 50 metre aşağısında 2.5 metre derinlikte kayaya yaslanmış vaziyette talihsiz gencin cansız bedenine ulaştı. Alpay Çiçek'in cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.





