06.05.2017 10:15:12

Antalya'da 1'i Cumhuriyet Başsavcısı 6 hakim ve savcı FETÖ'den ihraç edildi

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), FETÖ soruşturması kapsamında Antalya'da aralarında Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı'nın da bulunduğu 6 hakim ve savcı hakkında meslekten ihraç kararı aldı.

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Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), FETÖ soruşturması kapsamında Antalya'da aralarında Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı'nın da bulunduğu 6 hakim ve savcı hakkında meslekten ihraç kararı aldı.HSYK, FETÖ soruşturmaları kapsamında 107 hakim ve savcının daha ihracına karar verdi. Bu kapsamda Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Sevindi, Manavgat Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı Abdullah K., ile Hakim Özlem B., Alanya Adliyesi'nde Hakimler Mustafa K., İsmail B., Mehmet Y. meslekten ihraç edildi.Son ihraçlarla FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten atılan hakim ve savcı sayısı 4 bin 238'e ulaştı.