23.02.2017 22:11:10

Antakya Medeniyetler Korosundan muhteşem konser

Antakya Medeniyetler Korosu, Kilis'te barış ve kardeşlik için konser verdi.

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Antakya Medeniyetler Korosu, Kilis'te barış ve kardeşlik için konser verdi.Kilis Valiliği koordinesinde Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli nüfusun toplumsal uyumu amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kardeş Medeniyetler Entegrasyonu Projesi' kapsamında gerçekleştirilen konser, Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi Sahnesinde sanatseverlerle buluştu.Suriyelilerin yoğun katılım gösterdiği konserde, Türkçe, Arapça, Azerice Ermenice dillerinde şarkılar seslendirildi. Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı Yılmaz Özfırat, konser öncesinde yaptığı konuşmada, koroda 3 semavi dinin ve 6 mezhebin temsilcilerinin yer aldığını anımsattı."Yaratılanı severim, Yaradan'dan ötürü" felsefesiyle hareket ettiklerini bu yüzden eserlerini barış ve kardeşlik için seslendireceklerini belirten Özfırat, "Konserimiz, Kilis Valiliği koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kardeş Medeniyetler Entegrasyonu Projesi' kapsamında geçici koruma statüsündeki Suriyeli nüfusun toplumsal uyumu için Sosyal Destek Programı kapsamında Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edildi. Biz de Suriyeli kardeşlerimiz için seslendireceğimiz eserlerle onların yanında olduğumuzu göstermeye çalışacağız" diye konuştu.Kilisli Devlet Sanatçı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça da musikinin çok kuvvetli bir sanat olduğunu ifade etti.Suriyeli ve Türk vatandaşlar konser boyunca cep telefonlarıyla çekim yaparken, sanatçıların birbirinden güzel şarkı ve türkü ve ilahiler ile kasideler büyük alkış aldı.Konsere, Kilis Valisi İsmail Çataklı, Kilisli Devlet Sanatçı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça daire amir ve müdürleri ile davetliler katıldı.