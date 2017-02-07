07.02.2017 15:17:54

Antakya'da korkutan yangın

Hatay'ın Antakya ilçesinde tüpgaz patlaması sonucu yangın çıktı.

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Hatay'ın Antakya ilçesinde tüpgaz patlaması sonucu yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, Narlıca Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı bir evde yangın çıktı. Tüpgaz patlaması sonucu yangın çıktığı belirlenen evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yan dairede bulunan bir aile ise yangını endişeli gözlerle izledi.Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Çevrede bulunan vatandaşlar ise yangını endişeli gözlerle izledi.