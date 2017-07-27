SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Annesiyle tartıştı, hayatı kabusa döndü
27.07.2017 18:35:27

Annesiyle tartıştı, hayatı kabusa döndü

Gaziantep'te annesiyle tartışan Altay Aksoy'a, annesini darp ettiği iddiasıyla mahkemeler toplamda 30 bin TL para cezası verdi. Anne Fatma Aksoy'un, oğlunun kendisini darp etmediğini söylemesine rağmen davalar nedeniyle Altay Aksoy'un hayatı kabusa döndü.


Gaziantep'te yaşayan 30 yaşındaki genç 2015 yılında annesiyle parkta tartıştı. Çevredeki vatandaşların polise haber vermesiyle polisler anne Fatma Aksoy'u karakola götürerek ifadesini aldı. Anne Aksoy, ifadesinde darp edilmediğini sadece tartıştıklarını söylediğini iddia etti. Oğlunun mağdur olduğunu söyleyen anne, oğlunun kendisini hiçbir zaman darp etmediğini belirtti. Mağdur olduğunu ve hayatının kabusa döndüğünü belirten 30 yaşındaki Altay Aksoy ise işlemediği bir suç yüzünden ceza aldığını iddia etti.

"OĞLUM BENİ DARP ETMEDİ"

Oğlunun kendisini darp etmediğini ifade eden anne Fatma Aksoy, "Ufak bir ağız tartışması yaşadık. Oğlum beni darp etmedi. Hiçbir yerimde yara bere ya da çizik yok. Zaten raporlar da ortada, Niye öyle bir ceza verildi bilmiyorum. Her şeyin üzerine yemin ederim ki darp etme yok. Bize ceza vermesinler. Para cezasını ve hapis cezasını geri alsınlar. Zaten maddi durumumuz hiç yok. Sadece benim 250 TL dul aylığım var. Kirada oturuyorum ve 4 tane kız çocuğum var" dedi.

"YAPMADIĞIM SUÇTAN DOLAYI HAYATIM KABUSA DÖNDÜ"

İşlemediği bir suçtan ceza aldığını söyleyen Altay Aksoy, "2015 yılında annemle beraber bulunduğumuz ikamete yakın bir parkta bir tartışmamız oldu. Bir süre ailevi sorunlarımızdan dolayı ayrı kalmıştık. Annemle tartışmamızın ardından ben olay yerinden ayrılıp gittim. Sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar polisi aramışlar ve olay yerine bir ekip gelmiş. Annemi alıp ifadeni alıp bırakacağız diye karakola götürüyorlar. Daha sonra Şahinbey ilçe Emniyet müdürlüğünde annem ifade verirken, oğlum beni darp etmedi, yaralamadı diye beyan vermesine rağmen, annemin bilgisi dışında hastanede rapor tutuluyor. Tutulan doktor raporunda herhangi bir darp ya da yaralama izi olmadığına dair bir rapor tutuluyor. Sonra annemi gönderiyorlar ve ardından dava açılıyor. Açılan davaya istinaden de daha önceden hakkımda verilmiş olan 4 tane hükmün geri bırakılması kararı açılıyor. Toplamda 5 tane ayrı ayrı dava açılıyor. Ben 12. aydan bu yana işimden ayrılmak zorunda kaldım. İşimden gücümden ve ekmeğimden oldum. Perişan oldum rezil oldum. Şu anda toplam 20 bin liraya yakın bir para cezası söz konusu, iki günde bir adliyeye gitmek ve duruşmalara katılmak zorunda kaldım. İki günde bir mahkemeye gittiğim için hiçbir işveren bunu kabul etmiyor. Yani maddi manevi hayatım perişan oldu. Her ne kadar yargıtaya ve bölge adliyeye itiraz ettiysem de sonuç alamadım. Yetkililerden şunu istiyorum, annem de burada bende buradayım. Bunca zaman sonra öz evladı olarak aklıselim ve 30 yaşına gelmiş bir insanım, annemi darp etmem ve yaralamam gibi bir şey söz konusu değil, olamaz. Olamayan bir suçlama ile 6-7 aydır ben mağdur edildim. Ben terörist değilim vatan haini de değilim, Bir cinayete teşebbüsüm ve farklı bir suçum da olmadı. Suçsuz günahsız yere 1 yıla yakındır perişan oldum" diye konuştu.


    YORUM YAZ
İstanbul'da E-5 karayolunu su bastı
İstanbul'da E-5 karayolunu su bastı
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle E-5 karayolunu bir anda su bastı.
27.07.2017 18:56:36
Borsa rekorlu günü yükselişle tamamladı
Borsa rekorlu günü yükselişle tamamladı
Borsa tarihi rekor tazelediği günü yüzde 1,11'lik yükselişle tamamladı.
27.07.2017 18:56:19
Annesiyle tartıştı, hayatı kabusa döndü
Annesiyle tartıştı, hayatı kabusa döndü
Gaziantep'te annesiyle tartışan Altay Aksoy'a, annesini darp ettiği iddiasıyla mahkemeler toplamda 30 bin TL para cezası verdi. Anne Fatma Aksoy'un, oğlunun kendisini darp etmediğini söylemesine rağmen davalar nedeniyle Altay Aksoy'un hayatı kabusa döndü.
27.07.2017 18:35:27
Soğanın fiyatı tarlada iki kat yükseldi
Soğanın fiyatı tarlada iki kat yükseldi
Amasya'da geçen sene tarlada kilosu 30 ile 35 kuruştan satılan yazlık soğan, bu yıl 50 ile 60 kuruştan alıcı buluyor.
27.07.2017 18:34:31
8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Aksaray merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) yeni yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
27.07.2017 18:33:37
Kayısı üreticilerinin işini kolaylaştıracak makine tasarlandı
Kayısı üreticilerinin işini kolaylaştıracak makine tasarlandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Adagören Mahallesi'nde çiftçilik yapan aynı zamanda İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olan Sıddık Doğan 'Mobil Kayısı Sınıflama ve Kasalama Makinesi' tasarladı.
27.07.2017 18:33:22
Filistinliler demir bariyerlerin kaldırılmasını kutluyor
Filistinliler demir bariyerlerin kaldırılmasını kutluyor
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya girişleri kontrol altına almak için kullandığı, elektronik detektör ve demir parmaklıkları kaldırması Filistinliler tarafından sevinçle karşılandı. Filistinliler Mescid-i Aksa'nın kapılarına Filistin bayrakları astı.
27.07.2017 18:30:52
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kabe örtüsüne bakın ne koydular!
Kabe örtüsüne bakın ne koydular!
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
Tepki çeken Nasreddin Hoca heykeli, Başkanı da kızdırdı
Tepki çeken Nasreddin Hoca heykeli, Başkanı da kızdırdı
IŞİD Musul'un o köyünü ele geçirdi!
IŞİD Musul'un o köyünü ele geçirdi!
'Kaddafi, devrilmeden önce İsrail’i aradı'
'Kaddafi, devrilmeden önce İsrail’i aradı'
İsrail'den son dakika kararı! Mescid-i Aksa'da...
İsrail'den son dakika kararı! Mescid-i Aksa'da...
Emniyet açıkladı! CHP mitingine kaç kişi katıldı?
Emniyet açıkladı! CHP mitingine kaç kişi katıldı?
71 Cenaze daha defnedilecek
71 Cenaze daha defnedilecek
Mısır'da cami mahyasında dansöz oynattılar!
Mısır'da cami mahyasında dansöz oynattılar!
Darbe girişimi sonrası ilk görüşme
Darbe girişimi sonrası ilk görüşme
Kılıçdaroğlu'nun darbe gecesi fotoğrafı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun darbe gecesi fotoğrafı ortaya çıktı
Gülen’in iadesi için Beyaz Saray’da imza kampanyası başlatıldı
Gülen’in iadesi için Beyaz Saray’da imza kampanyası başlatıldı
SON YORUMLANANLAR
10 yıldır kimya Dalında Araştırmacı Mehmet Çınar Kanser Dahil Toplam 38 Hastalığa Çare Buldu
10 yıldır kimya Dalında Araştırmacı Mehmet Çınar Kanser Dahil Toplam 38 Hastalığa Çare Buldu
'Araplardan beklediğimiz tepki Venezuela'dan geldi'
'Araplardan beklediğimiz tepki Venezuela'dan geldi'
Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu!
Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu!
Emniyet uyardı: İhbar edin
Emniyet uyardı: İhbar edin
CIA direktöründen darbe itirafı!
CIA direktöründen darbe itirafı!
'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
Alperen Ocakları hakkında suç duyurusu!
Alperen Ocakları hakkında suç duyurusu!
Almanya neden geriyor?
Almanya neden geriyor?
Mehmet Görmez'den ayrılık iddiasına ilişkin ilk açıklama!
Mehmet Görmez'den ayrılık iddiasına ilişkin ilk açıklama!
Mezarlıkta Suriye sınırına kadar uzanan tünel bulundu
Mezarlıkta Suriye sınırına kadar uzanan tünel bulundu
İsrail’i korku sardı! İkinci intifada başlayabilir
İsrail’i korku sardı! İkinci intifada başlayabilir
Erdoğan'dan yeni Mehmet Görmez açıklaması!
Erdoğan'dan yeni Mehmet Görmez açıklaması!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları